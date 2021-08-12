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12 Ağu 2021 - 19:33

Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında...

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı’nın hayat hikayesini duyanların yüreği burkuldu. Dinleyenlerin gözyaşlarına boğulduğu o hikayesi herkesi harap etti. Hayatında en sevdiği insanları kaybeden Acun Ilıcalı üç kazada beş sevdiğinden oldu. Hayat ona acımadı ama o çok başarılı bir noktaya geldi. İşte Acun Ilıcalı’nın yürek burkan hikayesi…