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11 Ağu 2021 - 16:59

Acun Ilıcalı’nın Acı Hayat Hikayesi Duyanları Gözyaşlarına Boğdu! Hayatında Başına Gelen Üç Kaza Sevdiği 5 Kişinin Ölümüne Neden Oldu! İşte Yürek Burkan Hayat Hikayesi!

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı’nın hayat hikayesini duyanların yüreği burkuldu. Dinleyenlerin gözyaşlarına boğulduğu o hikayesi herkesi harap etti. Hayatında en sevdiği insanları kaybeden Acun Ilıcalı üç kazada beş sevdiğinden oldu. Hayat ona acımadı ama o çok başarılı bir noktaya geldi. İşte Acun Ilıcalı’nın yürek burkan hikayesi…