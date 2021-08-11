Acun Ilıcalı’nın Acı Hayat Hikayesi Duyanları Gözyaşlarına Boğdu! Hayatında Başına Gelen Üç Kaza Sevdiği 5 Kişinin Ölümüne Neden Oldu! İşte Yürek Burkan Hayat Hikayesi!
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı’nın hayat hikayesini duyanların yüreği burkuldu. Dinleyenlerin gözyaşlarına boğulduğu o hikayesi herkesi harap etti. Hayatında en sevdiği insanları kaybeden Acun Ilıcalı üç kazada beş sevdiğinden oldu. Hayat ona acımadı ama o çok başarılı bir noktaya geldi. İşte Acun Ilıcalı’nın yürek burkan hikayesi…
Yaptığı TV programları ile adından sık sık bahsettiren Acun Ilıcalı bu defa yürek burkan hikayesiyle gündeme geldi. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ve sosyal medyada konuşulan Acun Ilıcalı2nın hayat hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. İşte o hikayenin detayları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.