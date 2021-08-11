Masterchef Kahini Yeni Finalist Yine Sızdırdı! Acun Ilıcalı Artık Sakin Kalamıyor! Masterchef Kahini 12’den Vurdu!

TV8 Ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öyle bir olay yaşandı ki şefler iki ara bir derede kaldı. Dünyanın en zorlu yemek yarışmalarından biri olan Masterchef’te ne olaylar bitmek biliyor ne de yarışmacılar gündemden inmek biliyor. Elemelerin heyecanıyla devam eden ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada bakın neler yaşandı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>