Masterchef Kahini Yeni Finalist Yine Sızdırdı! Acun Ilıcalı Artık Sakin Kalamıyor! Masterchef Kahini 12’den Vurdu!
Yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan Masterchef bilgisi yeniden sızdırıldı. Sosyal medyada oldukça sık konuşulan Masterchef kahini birinciyi yeniden açık etti. Acun Ilıcalı şimdiye dek bir şey demedi ama artık ok yaydan çıktı. Her bölüm sonucu 12’den vuran Masterchef Kahini bakalım bu defa ne dedi. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
TV8 Ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öyle bir olay yaşandı ki şefler iki ara bir derede kaldı. Dünyanın en zorlu yemek yarışmalarından biri olan Masterchef’te ne olaylar bitmek biliyor ne de yarışmacılar gündemden inmek biliyor. Elemelerin heyecanıyla devam eden ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada bakın neler yaşandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.