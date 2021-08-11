- 11 Ağu 2021 - 17:47 G: 11 Ağu 2021 - 18:02

Masterchef Tunahan’ı Ev Arkadaşları Öyle Bir Sinirlendirdi ki; Evi Dağıtıp Tunahan’a Bıraktılar! Tunahan Ak Delirdi! ‘’Tezgahı temiz tut…’’

Masterchef’in popüler yarışmacısı Tunahan Ak öyle bir sinirlendi ki ev arkadaşlarına sinirden köpürdü. Ev arkadaşlarının yaptıkları karşısında sinirlerine mukayyet olamayan Tunahan ev arkadaşlarının evi pis bırakıp Tunahan’a gönderme yaptıkları o dakikaları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Tunahan Ak’ın ev arkadaşlarının hem güldüren hem de sinirlendiren o paylaşımı…

Ev Arkadaşları Tunahan’a Temizlik Göndermesi Yaptı!

Masterchef’in popüler yarışmacısı olan Tunahan Ak’ın başına öyle bir şey geldi ki takipçileri bile bu olanlar karşısında dondu kaldı. Ev arkadaşlarının Tunahan’a yaptığı ayıp pek çok kişi tarafından ayıplanırken kimileri de kahkahaya boğuldu. İşte Masterchef Tunahan’ın temizlikle sınandığı o anlar…

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11 Ağu 2021 - 17:47 Ankara- Yaşam

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