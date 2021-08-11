Masterchef Tunahan’ı Ev Arkadaşları Öyle Bir Sinirlendirdi ki; Evi Dağıtıp Tunahan’a Bıraktılar! Tunahan Ak Delirdi! ‘’Tezgahı temiz tut…’’

Masterchef’in popüler yarışmacısı olan Tunahan Ak’ın başına öyle bir şey geldi ki takipçileri bile bu olanlar karşısında dondu kaldı. Ev arkadaşlarının Tunahan’a yaptığı ayıp pek çok kişi tarafından ayıplanırken kimileri de kahkahaya boğuldu. İşte Masterchef Tunahan’ın temizlikle sınandığı o anlar…

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