Masterchef Tunahan’ı Ev Arkadaşları Öyle Bir Sinirlendirdi ki; Evi Dağıtıp Tunahan’a Bıraktılar! Tunahan Ak Delirdi! ‘’Tezgahı temiz tut…’’
Masterchef’in popüler yarışmacısı Tunahan Ak öyle bir sinirlendi ki ev arkadaşlarına sinirden köpürdü. Ev arkadaşlarının yaptıkları karşısında sinirlerine mukayyet olamayan Tunahan ev arkadaşlarının evi pis bırakıp Tunahan’a gönderme yaptıkları o dakikaları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Tunahan Ak’ın ev arkadaşlarının hem güldüren hem de sinirlendiren o paylaşımı…
Masterchef’in popüler yarışmacısı olan Tunahan Ak’ın başına öyle bir şey geldi ki takipçileri bile bu olanlar karşısında dondu kaldı. Ev arkadaşlarının Tunahan’a yaptığı ayıp pek çok kişi tarafından ayıplanırken kimileri de kahkahaya boğuldu. İşte Masterchef Tunahan’ın temizlikle sınandığı o anlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.