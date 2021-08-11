- 11 Ağu 2021 - 18:19 G: 11 Ağu 2021 - 18:24

Çin Kısıtlamaları Tersine Döndü! Kuzey Amerikalı Bitcoin Madencilik Şirketleri Gelirlerini Artırdı!

Geçen ay hash oranlarını önemli ölçüde artırmamış olsalar da, beş Kuzey Amerika firması Temmuz ayında yaklaşık %60 daha fazla Bitcoin çıkardı. Bunun nedeni büyük ölçüde, Çin’in ülkedeki madencilik şirketlerinin faaliyetlerini durdurmasına yol açan bir dizi politika. İşte detaylar...

Geçen ay hash oranlarını önemli ölçüde artırmamış olsalar da, beş Kuzey Amerika firması Temmuz ayında yaklaşık %60 daha fazla Bitcoin çıkardı. Bunun nedeni büyük ölçüde, Çin’in ülkedeki madencilik şirketlerinin faaliyetlerini durdurmasına yol açan bir dizi politika.

Halka açık beş Kuzey Amerikalı Bitcoin madencilik şirketi, Temmuz ayında toplam 1.802 Bitcoin çıkardı. Bu, Haziran ayında çıkardıklarından ortalama %58 daha fazla.

Madencilerin yayımlanan Temmuz ayı üretim güncellemelerine göre, Marathon Digital, Riot Blockchain, Argo Blockchain, Bitfarm ve Hut8, hash güçlerini önemli ölçüde artırmamış olsalar da Temmuz ayında önemli ölçüde verimli bir ay geçirdi.

Bunun nedeni ise büyük ölçüde, Çin’in Haziran ayında yerel Bitcoin madenciliği operasyonlarına kapatma emri vermesinin ardından, Bitcoin ağının geçen ay şimdiye kadarki en büyük Bitcoin madenciliği zorluğu düşüşüne tanık olmasıydı. Sonuç olarak, hem Çinli olmayan Bitcoin madencilik havuzlarının hem de Çin dışındaki madencilik operasyonlarının pazar payları önemli ölçüde arttı.

Çin dışında kesintiye uğramayan her Bitcoin madenciliği operasyonunun Bitcoin madenciliğinin günlük pastasından daha büyük bir pay alması beklense de, halka açık beş firmadan gelen güncellemeler, Çinli rakip şirketlerin kapatılmasından tam olarak ne kadar faydalandıkları hakkında bir fikir sunuyor.

Aşağıdaki tablo, finansal açıklamalara ve aydan aya büyümelerine dayalı olarak aylık çıkardıkları Bitcoin’leri gösteriyor.

Kaynak: The Block
Nasdaq’da listelenmiş olan Marathon ve Riot Blockchain, Temmuz ayında madencilik filolarını Haziran ayındaki operasyonlara kıyasla zar zor genişletmiş olsalar da, beş şirket arasında %50’nin üzerinde bir büyüme kaydetmeyi başardı.

11 Ağu 2021 - 18:19 - Kripto Para Haberleri

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