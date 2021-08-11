Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmene ve Kerem Bürsin öyle Bir Polemik Yaşadı ki ; Busenur Sürmene ‘’Kimse Karışamaz…’’
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda büyük emekler sonucu altın madalya kazanan Busenaz Sürmene ve Kerem Bürsin arasında yaşanan o polemik sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Busenaz Sürmene öyle bir şey dedi ki kimseye laf etme hakkı tanımadı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmene’nin kan ter içinde kazandığı altın madalyayı antrenörü Cahit Sürme’nin takması sosyal medya gündemine oturmuştu. Türkiye’nin gururu olan Busenaz Sürmene’nin kazanmış olduğu madalyayı antrenörü Cahit Sürme’nin takması çok konuşulmuştu. Bu olaya karşı yorumlarını dile getiren bir diğer isim de Kerem Bürsin’di. Busenaz Sürmene öyle bir şey dedi ki Kerem Bürsin’e diyecek bir şey bırakmadı. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.