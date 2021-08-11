- 11 Ağu 2021 - 18:34 G: 11 Ağu 2021 - 18:56

Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmene ve Kerem Bürsin öyle Bir Polemik Yaşadı ki ; Busenur Sürmene ‘’Kimse Karışamaz…’’

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda büyük emekler sonucu altın madalya kazanan Busenaz Sürmene ve Kerem Bürsin arasında yaşanan o polemik sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Busenaz Sürmene öyle bir şey dedi ki kimseye laf etme hakkı tanımadı. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

Busenaz Sürmene Çok Net Konuştu! Herkesin Ağzını Kapattı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmene’nin kan ter içinde kazandığı altın madalyayı antrenörü Cahit Sürme’nin takması sosyal medya gündemine oturmuştu. Türkiye’nin gururu olan Busenaz Sürmene’nin kazanmış olduğu madalyayı antrenörü Cahit Sürme’nin takması çok konuşulmuştu. Bu olaya karşı yorumlarını dile getiren bir diğer isim de Kerem Bürsin’di. Busenaz Sürmene öyle bir şey dedi ki Kerem Bürsin’e diyecek bir şey bırakmadı. İşte o haberin detayları…

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11 Ağu 2021 - 18:34 Ankara- Spor

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