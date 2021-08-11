11 Ağu 2021 - 18:48 Güncelleme: 11 Ağu 2021 - 19:02
KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı? Yurt Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Devlet Yurdu Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
YKS sınavını atlatan öğrenciler için tercih dönemi başladı. Üniversite tercihlerine başlayan öğrenciler bu süreçte KYK yurtlarının ne zaman hizmete açılacağını da merak etmekte.
Üniversite adayları yeni eğitim döneminde tercih yaptıkları üniversiteyi kazanmaları durumunda KYK yurtlarını araştırmaktadır. KYK yurtlarının ne zaman açılacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı şimdiden merak edilen konulardan bir tanesi olarak öğrencilerin karşısına çıkıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.