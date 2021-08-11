KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı? Yurt Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Devlet Yurdu Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Üniversite adayları yeni eğitim döneminde tercih yaptıkları üniversiteyi kazanmaları durumunda KYK yurtlarını araştırmaktadır. KYK yurtlarının ne zaman açılacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı şimdiden merak edilen konulardan bir tanesi olarak öğrencilerin karşısına çıkıyor.

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