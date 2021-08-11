Twitter Kullanıcısının ‘’Gerizekalı mısınız?’’ Sorusuna Öyle Cevaplar Geldi ki; Görenler Gülmekten Kırıldı? İşte Herkesi Kahkahaya Boğan O Haberin Detayları…

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bizlere eşlik eden sosyal medya uygulamaları artık hayatımızın her noktasında yer alıyor. Yediden yetmişe herkesin kullandığı sosyal medya uygulamaları artık oldukça popüler bir hale geldi. Twitter kullanıcılarının günlük hayatlarından alıntılar yapması, esprili şeyler paylaşması herkesin ilgisini çekiyor. Bir kullanıcının ‘’Gerizekalı mısınız?’’ sorusuna binlerce cevap yağdı. O cevapları görenler gülme krizine girdi. İnsanların kendini çoğu an gerizekalı hissettiği sorunun altına verilen cevaplar bakın ne oldu…

Twitter kullanıcılarının oldukça severek cevapladığı o soru herkesin yüzünü güldürdü. Hem binlerce beğeni alan hem de binlerce yorum alan gönderinin altındaki o yorumlar insanların anılarından birer alıntıyı anlatsa da oldukça komikti. İşte insanların komik düştüğü o anlar…

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