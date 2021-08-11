Twitter Kullanıcısının ‘’Gerizekalı mısınız?’’ Sorusuna Öyle Cevaplar Geldi ki; Görenler Gülmekten Kırıldı? İşte Herkesi Kahkahaya Boğan O Haberin Detayları…
Bir Twitter kullanıcısının ‘’Gerizekalı mısınız?’’ sorusuna öyle komik cevaplar geldi ki görenler kahkahaya boğuldu. Binlerce cevabın verildiği soruda görenler gülme krizine girdi. İşte kahkaha tufanına gireceğiniz o soruya gelen cevaplar…
Teknolojinin gelişmesiyle beraber bizlere eşlik eden sosyal medya uygulamaları artık hayatımızın her noktasında yer alıyor. Yediden yetmişe herkesin kullandığı sosyal medya uygulamaları artık oldukça popüler bir hale geldi. Twitter kullanıcılarının günlük hayatlarından alıntılar yapması, esprili şeyler paylaşması herkesin ilgisini çekiyor. Bir kullanıcının ‘’Gerizekalı mısınız?’’ sorusuna binlerce cevap yağdı. O cevapları görenler gülme krizine girdi. İnsanların kendini çoğu an gerizekalı hissettiği sorunun altına verilen cevaplar bakın ne oldu…
Twitter kullanıcılarının oldukça severek cevapladığı o soru herkesin yüzünü güldürdü. Hem binlerce beğeni alan hem de binlerce yorum alan gönderinin altındaki o yorumlar insanların anılarından birer alıntıyı anlatsa da oldukça komikti. İşte insanların komik düştüğü o anlar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.