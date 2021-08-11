Polis Akademisi Başvuru 2021 ne zaman? Polis Ademisine nasıl girilir 2021? Polis Akademisi kaç puan ile kaç kişi alıyor… İşte Başvuru şartları ve detaylar

Polis Akademisi Başvuru 2021 Ne Zaman? Polis Akademisine Nasıl Girilir? 2021 Polis Akademisi'ne 2 Bin 500 Öğrenci Mi Alınıyor? İşte Başvuru Şartları ve Detaylar…

Polis akademisi başvurusu 2021 ne zaman son zamanlarda en merak edilen konulardan bir tanesi olmaya başladı.

Polis meslek yüksekokullarına 2021 ila 2022 eğitim öğretim yılları arasında 2 bin tanesi erkek 50 kişisi de kadın olacak şekilde 2 bin 500 öğrenci alımları olacak. Peki, bu alımlar için polis akademisi başvuruları ne zaman ve nasıl olacak, kimler hangi şartlar ile başvuru yapabilecek? Başvuru için merak edilen şart ve detaylar netlik kazandı.

Polis Ademisine nasıl girilir 2021? Polis Akademisi Başvuru 2021 ne zaman?

Polis akademisi başkanlığının resmi gazete içerisinde yayına aldığı ilana göre 13 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş yapanlar başvurularını yapabilecek. Başvurular ardından sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim görecek olan, eğitim sonunda da başarılı olacak adayların polis memuru şeklinde atamaları yapılacak.

İşte Başvuru şartları ve detaylar

Alım ile ilgili merak edilen tüm detaylar sınav takvimleri Polis Akademisi Başkanlığına ait resmi internet sitesinde yer alacak. Alımların hangi şartlar ile olacağı belli oldu. Polis Akademisi başvuru 2021 için aranan şartlar;

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2. En az lise ve dengi okullardan mezun olmak

3. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi aracılığı ile yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türlerine göre en az 250 ham tam puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak (Emniyet kuruluşlarında çalışan ya da emniyet teşkilatından emekli olanların eş ya da çocukları bu alana dahil edilmeyecektir.)

4. 18 yaşlarını tamamladıktan sonra meydana gelen yaş düzeltmelerinden önceki yaşların dikkate alınacak olmasıyla, sınavların yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarı ile geçerli olacak şekilde 18 yaşlarını tamamlamış ve sınavların yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibari ile 26 yaşından güç almamış olmak (1 ocak 1996 – 1 Ekim 2003 tarihleri arasında dünyaya gelmek)

5. Kadınlar için 162 cm, erkeklerde 167 cm’den daha kısa olmamak, beden kitle indeksi hesaplaması sırasında 18 (dahil) ve (27) dahil arasında yer almak

6. Sağlık şartlarından dolayı sağlık şartları yönetmenliğinde belirlenmiş şartlara sahip olmak

7. Adayların kendilerinden ya da evlilerse eşlerinden, genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

8. 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki 53. Maddede yer alan süreçler geçmiş bile olsa, adayların kendilerinin ya da evlilerse eşlerinin;

a. Kasten işlenmiş suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı çıkmış olsa bile bir yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezalarına mahkum olmamak

b. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

c. Geçici kayıt tarihleri itibari ile herhangi siyasi parti ya da siyasi partilerin kurullarında yer almamak

d. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımlarından ötürü tedavi görmek ya da görüyor olmamak

e. Kamu hakları kullanımları için men edilmemek

f. Sağlık yönetmeliği hükümleri kapsamında belirlenen hariç, herhangi bir durumdan ötürü polis kurumlarından çıkarılmamak

g. Güvenlik soruşturmaları sırasında arşiv araştırmalarından olumlu sonuç almak

h. Silah taşımak ya da silahlı görev yapmak için hukuki engellerin olmaması şartları aranmaktadır.

Polis Akademisine Nasıl Girilir?

Polis akademisine nasıl girilir son zamanların en merak edilen konuların başında gelmektedir. Az önce sizler için derlediğimiz gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar başvuru yaparak yazılı, sözlü ve sağlık mülakatlarını olumlu geçerek Polis akademisine girmek için hak kazanabilirler.

Belirli aralıklar ile emniyet teşkilatı aracılığı ile yapılan polis alımları 2021 yılında da hız kesmeden devam etmektedir. Söz konusu alımların bir kısmı lise mezunları arasından olurken bir kısmı da önlisans ve lisans mezunları arasından geçerli olacak. Polis akademisine nasıl girilir diye merak edenlerin yapmaları gereken ilk şart olarak TYT sınavlarına giriş yapmak ve istenilen taban ham puanları almak olacaktır. Ardından da Polis Meslek Yüksekokulu için başvuruların yapılması gerekir.

Başvuru işlemlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının ardından yazılı, sözlü ve sağlık mülakatları için adaylara belirli gün ve tarihler verilecektir. Ortalama olarak 2 ila 3 hafta boyunca devam eden mülakatlara katılım sağlanmaktadır. Bir yandan da sağlık açısından da ön sağlık ve sağlık taraması olmak üzere iki farklı mülakat meydana gelecektir. Bu noktada;

1. TYT sınavına girerek ham taban puan almak

2. Ön sağlık mülakatına girmek

3. Sözlü mülakata girmek

4. Spor mülakata girmek

5. Ana sağlık mülakatına girmek adımları ile alımlar meydana gelecektir.

2021 Polis Akademisi'ne 2 Bin 500 Öğrenci Mi Alınıyor?

2021 Polis Akademisi’ne 2 bin 500 öğrenci mi alınıyor gelen son dakika haberlerinden dolayı en merak edilenler arasında yer almaktadır. Emniyet teşkilatı her yıl belirli aralıklar ile aranan şartları yerine getiren öğrenciler arasından alımlarına devam etmektedir. Söz konusu alımlar sırasında 2 bin erkek, 500 de kadın öğrenci alımları yapılacağına dair duyurular gelmeye başladı.

2021 Polis Akademisi’ne 2 bin 500 öğrenci mi alınıyor sorusunun karşısında alımların yapılacak olması öğrencilerin başvurular ne zaman, hangi şartlar ile alımlar yapılacak diye araştırmalarının hız kazanmasına neden oldu. 13 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan başvurular www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş yapılarak yapılacaktır. Yapılacak olan sınavlarda başarılı olan öğrenciler Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim süreçlerine katılacaktır. Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar da polis memuru olarak görevlerine atanacaklardır. Alım ile ilgili merak edilen tüm detaylar sınav takvimleri Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayına alınarak duyuruları yapılacak.

Polis Akademisi başvuru 2021 süreçlerinde hem 2 bin erkek hem de 500 kadın alınacak olması öğrencilerin büyük bir heyecana kapılmasına neden oldu. Başvuru süreçlerinin birkaç güne başlayacak olması, adayların hangi şartlar ile alımlar olacağına dair araştırmalarına neden oldu. 2 bin 500 öğrenci alımı olması, ilerleyen günlerde yapılacak başvurular ile belli olacak.

Polis Ademisine nasıl girilir 2021? Polis Akademisi Başvuru 2021 ne zaman?

Polis akademisi başkanlığının resmi gazete içerisinde yayına aldığı ilana göre 13 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş yapanlar başvurularını yapabilecek. Başvurular ardından sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim görecek olan, eğitim sonunda da başarılı olacak adayların polis memuru şeklinde atamaları yapılacak.