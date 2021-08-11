Jandarma Bekçi Alımı 2021 Başvuru Nasıl Yapılır? Jandarma Bekçi Alımı Ne Zaman 2021? İşte Jandarma Bekçi Alımı 2021 Başvuru Formu…

Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır, alımlar ne kadar olacak binlerce kişinin en merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi ile beraber Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ile yapılacak alımlar için başvuru tarihlerinden şartlarına ve hangi illerde alım yapılacağına kadar tüm konular gündemi oluşturuyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile beraber Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ile 10 bin bekçi alımı yapılacağının müjdesi gelmişti.

Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır?

Gelen müjdeli haberlerin ardından Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır ve ne zaman gibi sorular gündemde büyük yanı oluşturdu. Peki, 10 bin Jandarma bekçi alımı 2021 başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, alımlar hangi illerde hangi şartlar ile olacak? Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru süreçleri ile ilgili merak edilen tüm konuları sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi duyurularını yakından takip edenler Jandarma bekçi alımı 2021 ile son gelişmeleri merak etmekte. En son İstanbul genelinde 400 bin bekçi alımı meydana gelmiş, ardından da yeni alımlar ne zaman olacak diye gözler yeni alımlara çevrilmişti. Konu ile ilgili olarak en güncel gelişmelerin pa.edu.tr adresindeki duyurular kısmında yayına alınacak. Vatandaşların hem can hem de mal güvenliklerinden sorumlu olmak isteyen adaylar Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru için belirlenen tarihlerin ne zaman olacağını, alımlar hangi illerde ve hangi şartlar ile olacak merak ediyor. 10 bin Jandarma bekçi alım başvuru süreci nasıl olacak gibi akla takılan tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır ve ne zaman sorusu gündemde merak edilenler arasında. Emniyet Genel Müdürlüğü yeni yapılandırma dönemlerine girmenin getirmiş olduğu değişim ile beraber Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında 10 bin yeni bekçi alımları olacağına dair müjdeli haberler gelmişti. Fakat yeni alımlar hangi tarihlerde, hangi illerde ve hangi şartlarda diye konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmemişti.

Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru yapacak vatandaşlar tarafından bir yandan da ne kadar maaş alacakları merak edilen konulardan bir tanesi olmaktadır. Mezuniyet durumlarına göre belirlenen maaşlar güncel olarak 2021 yılında;

1. İlkokul mezunu olan bekçiler için verilen bekçi maaşı; 5 bin 008,221 TL

2. Lise mezunu olan bekçiler için verilen bekçi maaşı; 5 bin 186,079 TL

3. Üniversite mezunu olan bekçiler için verilen bekçi maaşı; 5 bin 421,415 TL olarak belirlenmiştir.

Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru yapacak vatandaşlardan aranan şartlar da belli oldu. Genel şartlar;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. En az ilkokul ve dengi okullardan mezun olmak (Alım yapılacak kurumların aradıkları öğrenim düzeylerine göre değişiklik gösterebiliyor)

3. En az 167 cm boyunda olmak

4. Boy kilo indeksine uygun olmak, 18 ila 27 arasında yer almak

5. Alım yapılan illerde en az bir yıldır ikamet etmek (ilçe sınırı olmamaktadır)

6. 18 yaşlarını tamamladıktan sonra yaş düzeltmeleri olursa düzeltilmeden önceki yaşlar dikkate alınacak şekilde, başvuruların başladığı tarihle beraber 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamak

7. Türk toplum telakki kurallarına göre kötü şöhretle yer almamak

8. Memur olmak için engel olmaması

9. Kamu haklarından men edilmemek, hizmetlerden mahrumiyet cezası ile mahkum edilmemek

10. Silah taşımak ya da silahlı görev yapma konusunda engeli olmamak

11. Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında belirlenen şartlara sahip olmak

12. Sağlık Şartları Yönetmelikleri hariç herhangi bir durumdan ötürü polis eğitim kurumlarından çıkarılmamak

13. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin kullanımından ötürü tedavi görmemek ya da görmüyor olmak

14. Terör örgütleri ya da bu örgütlerde legal ya da illegal uzantılı eylem, toplantı, yürüyüş ya da mitinglerde yer almamak, desteklememek, katılmamış olmak

15. Başvuru süreçlerinde herhangi bir siyasi parti ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarında üye olarak yer almamak

16. Askerlik engelinin yer almaması

17. Ağır hapis ya da altı aydan daha fazla hapis yatmak, affa uğransa bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık gibi yüz kızartıcı nitelikte olan suçlardan dolayı fiilen hapis cezalarından hükümlü olmamak

18. Güvenlik soruşturmaları sırasında arşiv araştırmalarında olumlu yer almak

Şartları ile alımlar meydana gelmektedir. Bu şartlar genel şartlar olup, her başvuru yapacak vatandaşın yerine getirmesi gerekmektedir. Fakat alım yapılacak il bazlı aranan özel şartlar yer alabilmektedir. Bu yüzden vatandaşların hem genel hem de özel şartları yerine getirmesi gerekir.

Jandarma Bekçi Alımı Ne Zaman 2021?

Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır, Jandarma bekçi alımı ne zaman 2021 ile ilgili konular en merak edilenler arasında yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi tarafından İstanbul il genelinde 400 bin bekçi alımlarının yapılmasının ardından 10 bin alım yapılacak olması araştırmaların hız kazanmasına neden oldu. Vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamaktan sorumlu olmak isteyen kişiler Jandarma bekçi alımı ne zaman 2021 diye araştırmalarına devam ediyor olsa bile hala resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama geldiği zaman sayfamızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Jandarma Bekçi Alımı 2021 Başvuru Formu

Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru formu nerede, nasıl doldurulacak ve hangi şartlara sahip olan kişiler yapabilecek en merak edilenler arasında yerini alıyor. Her ne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından 2021 yılında farklı illerde 10 bin bekçi alımı yapılacağı söylense bile alımlar için şu an resmi bir açıklama gelmedi. Açıklamalar geldiği zaman ilk olarak pa.edu.tr adresinin duyurular kısmından herkes anında erişebilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar il bazlı aranan özel şartların yanı sıra Jandarma bekçi alımı için aranan genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Tüm şartları yerine getiren vatandaşlar pa.edu.tr adresinde yapılacak açıklamaların ardından başvuru formuna erişebilecek ve formu doldurarak başvurularını yerine getirebilecekler. Başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşlar mülakatlara çağrılacaklar. Hem sözlü hem de bedensel mülakatlarda başarılı olan vatandaşlar arasından atamalar yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi iş birliğinde yapılacak alımlar için başvurular Polis Akademisine ait resmi internet sitesindeki duyurular kısmından yapılacak. Bu adreste yer alan bilgiler vatandaşları e-devlet sistemine yönlendirecek. TC kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yapan vatandaşlar ilk olarak Jandarma bekçi alımı ne zaman 2021, nasıl yapılır diye merak ederken ön başvurularını yapabilecekler. Ön başvuru süreci ve normal başvuru süreci için hala resmi bir açıklama gelmese bile tam 10 bin bekçi alımı olacağına dair müjdeli haberin gelmesi ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar.

Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru nasıl yapılır, ne zaman yapılacak sorularına yanıt arayanlar için hala resmi açıklama gelmedi. Fakat geçtiğimiz süreçlerde İstanbul il genelinde 400 bin bekçi alımı yapılması ardından verilen 10 bin bekçi alımı müjdesi vatandaşların yakın zamanda açıklama gelecek diye umutlanmasını sağladı.