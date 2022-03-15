Kimlik ve Ehliyette "Tek Kart" Nasıl Alınır 2022? Yeni kimlik, ehliyet tek kart(çipli) randevusu ve ücreti 2021!? Ankara'da Kimlik ve Ehliyet Randevusu Nereden, Nasıl Alınır?

Kimlik ve ehliyette tek kart olacak. Son zamanlarda gelen haberlerin ardından Kimlik ve ehliyette tek kart nasıl alınır en çok araştırılan konulardan bir tanesi olmaya başladı. Sürücü belgelerinin gelen güncelleme ile çipli kimlik kartları ile eşleştirilmesi için harekete geçildi. İşlemler şu an nüfus müdürlüklerinde başladı. Eşleştirme yapılmasıyla sürücü belgeleri ile kimlik kartlarının ikisi ayrı ayrı taşınmak zorunda kalınmayacak ve herkes tek bir kart ile ikisini bir arada taşıyabilecek.

Kimlik ve Ehliyette "Tek Kart" Nasıl Alınır 2022? Kimlik ve Ehliyet Randevusu Nereden, Nasıl Alınır?

Ehliyet ve kimliklerini değiştiren vatandaşların sayısı 65,4 milyonun üzerine kadar çıkmaya başladı. Şu an dönüştürülmesi gereken 18,2 milyon kimlik ve 17,6 milyon ehliyet daha yer alıyor. Ehliyet ile kimliklerin dönüştürülmesi sırasında entegre edilmesi şeklinde değişiklikler öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile beraber ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili olarak değişiklik kararları ilk olarak 1 Ocak 2017 tarihine uygulamaya girmişti. Belirlenen karar için o zamanlar 3 farklı değişiklik ön görülüyordu.

Ortalama olarak 83,6 milyon nüfusa sahip ülkemiz son 4 yılda açıklanan verilere bakılacak olduğu zaman 65,4 milyon kadar kısmının çipli kimliklere geçtiği gözleniyor. Bu güne kadar kullanılan toplam ehliyet sayıları da 30 milyona ulaştı. 12,4 milyon civarı da çipli hale getirildi. 21 Eylül 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı kanadından devreye alınan yeniliklerden bir tanesi de entegre oldu. Kimlik kartlarına yüklemeleri yapılan sürücü belgeleri sayıları 1,5 milyonun üzerine kadar çıkmayı başardı.

Kimlik kartı ile beraber sürücü belgelerinde yeni döneme girilmesi tüm vatandaşların detayları merak etmesine neden oldu. Gelen son dakika haberleri ile sürücü belgeleri artık çipli olarak sunulan nüfus kartlarına yüklenmesi yapılacak. Bu sayede ceplerde iki kart taşımak zorunda kalmadan herkes tek bir kart taşıyarak aynı kartı hem kimlik hem de sürücü belgesi yerine kullanabilecek. Kimlik ve ehliyette tek kart nasıl alınacak kısmı da en merak edilenlerin başında yer almaya başladı.

Eşleştirme işlemleri şu an nüfus müdürlüklerinde başladı ve yapılıyor. Eşleştirme sırasında sürücü belgeleri kimliklere yüklenirken en ufak bir ücret talebi de olmayacak. Kimlik ve ehliyette tek kart nasıl alınır diye merak ederken en ufak bir ücret talebi de olmaması vatandaşların araştırmalarına hız kazanmasına neden oldu. Nüfus müdürlüklerinden gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman işlemlerin ücretsiz bir şekilde yapılırken, eşleştirme yapılabilmesi için kimliklerin yeni tip olması gerektiği bildiriyor. Nüfus müdürlüklerine eşleştirme için giden vatandaşların randevu almaları ve işlemler için nüfus müdürlüklerine gitmesi gerekiyor.

Kimlik ve ehliyette tek kart uygulaması tüm yurt genelinde geçerli olurken, yurt dışında geçerliliği olmayacaktır. Yurt dışı kullanımları yapabilmek için hala sürücü belgeleri basılması devam edecek.

Kimlik ve Ehliyette Tek Kart Dönemi Ne Zaman Sona Eriyor?

Kimlik ve ehliyette tek kart dönemi ne zaman sona eriyor kısmı geçiş için araştırmalarına devam eden vatandaşlar tarafından en merak edilenlerden bir tanesi oluyor. Ortalama olarak 18,2 milyon nüfus cüzdan, 17,6 milyon ehliyet yenilenmek için beklemelerine devam ederken sürücü belgelerini nüfus cüzdanlarına yüklemek için imkan tanıyan tek kart sisteminden daha fazla sayıda kişilerin yararlanabilecek olduğu ön görülüyor.

Ehliyetlerini hala yenilememiş olan vatandaşlar Kimlik ve ehliyette tek kart dönemi ne zaman sona eriyor diye araştırmalarına devam ederken gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman 2022 yılının sonuna kadar süreleri olduğu gözleniyor. Nüfus cüzdanlarını çipli bir hale getirebilmek için ilk süreçlerde 2023 yılının sonuna kadar ek süreler verilmiş olsa da bu kısıtlamaların kaldırılmasına dair karar verildi. Fakat çipli kartların sunmuş olduğu avantajlardan faydalanabilmek isteyen kişilerin bir an önce harekete geçmesi gerekir.

Kimlik ve ehliyette tek kart dönemi ne zaman sona eriyor kısmında her ne kadar 2023 yılının sonuna kadar devam etse bile beraberinde birçok avantajı olmasından ötürü biran önce harekete geçmek gerekir. Tek kart almak çok kısa ve pratik olmasından dolayı en ufak uğraşmak ya da zorluk çekmek de söz konusu olmayacak.

Kimlik ve Ehliyet Randevusu Nereden, Nasıl Alınır?

Tek kart sistemi avantajlarından bir an önce yararlanmak isteyen herkes kimlik ve ehliyet randevusu nereden, nasıl alınır sorusu üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Kimlik ve ehliyet randevusu nereden, nasıl alınır kısmında kimsenin zorluk çekmesi ya da uğraşması diye bir şey yoktur. Birkaç adımda yapılacak işlemler sayesinde büyük bir rahatlık olacaktır. Birçok avantaja kavuşacaktır. Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak randevu ardından kısa sürede tek kart sistemine sahip olunacaktır. Eğer kimlik ve ehliyette tek kart nasıl alınır diye merak ediyorsanız birkaç adımı takip etmeniz gerekecek. Bunun için;

1. Randevu alınmalı

Kimlik ve ehliyet yenileme kararı verildikten sonra ilk yapılması gereken adım randevu almaktan geçer. Randevu almak zorunlu bir işlemdir. Randevu alabilmek için illa bir yere gitmek gerekmez. Alo 199 numaralı çağrı merkezini aramak ya da randevu.nvi.gov.tr internet adresine giriş yapılarak uygun zamana randevu alınabilecektir. Gelen güncelleme ile eğer alınan randevulara gidilmezse sistem otomatik olarak 1 ay yeni randevu alabilmeyi engelliyor. Böyle anlarda eğer randevuya gidilemeyecekse süreleri dolmadan en az yarım saat kala iptal edilmesi gerekir. Aksi halde bir ay boyunca yeni bir randevu alınamaz.

2. Değişim için belirlenen ücreti yatırma

Randevu alma işlemleri tamamlandıktan sonra randevu alında başvuruya gidilecektir. Değişim için belirlenen (değerli kağıt bedeli) 30 TL ücret başvurudan hemen önce vergi dairesi müdürlüklerine yatırılacaktır. İvd.gib.goc.tr internet sitesinden, sanal pos uygulamaları ya da bankalara yatırılması gerekir.

3. Gerekli belgeleri hazırlama

Başvuruya giderken gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Gerekli olan belgeler ise;

a. Nüfus cüzdanı (Nüfus cüzdanı olmayanlar sürücü belgesi, pasaport ya da evlilik cüzdanı…)

b. Son altı aylık süreçte çekilen bir adet biyometrik fotoğraf

c. Değişim ücretlerinin ödendiğine dair dekont

Başvurudan hemen önce hazırlanmalı ve başvuru sürecinde kişilerin yanlarında yer almalıdır.

4. Birkaç günde teslim

Gerekli belgeler ile randevu alan kişiler, randevu vaktinde nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını yapabilecekler. Yeni kimlikler ortalama 1 ila 2 gün içerisinde adreslere teslim edilecektir. 2 günün üzerine çıkmamaktadır.

Geçerlilik süresine dikkat etmek gerekir. Yeni çipli kimlik kartlarının geçerli olarak kullanım süreleri tam 10 yıl olarak belirlenmiştir. Süreler ne kadar geçerli olacak net görmek için ne zaman dolacağına dair bilgilendirme kimliklerin üzerinde yazmaktadır. Geçerlilik süreleri biterken kart sahiplerinin yeniden başvuru adımlarını tamamlayarak yenileme yapması gerekir.

Kaybedilen kimlikler için kimlik yenileme, evlilikten ötürü değişim, eskimeden ötürü değişim için 30 TL kimlik yenileme ücreti ödenmektedir. Yeni doğan bebeklerin doğumlarından sonra ilk 1 aylık süreçlerinde yeni kimlik çıkarmak ücretsiz olurken bu süre bir ayı geçerse 30 TL kimlik ücreti alınmaktadır.

Çipli kimlikler kaybedilirse yeniden çıkarmak isteyen kişiler 60 TL ücret öderken, eski tip kimliklerin kayıp olması durumunda yenileme yapmak için nüfus müdürlüklerine 30 TL ücret ödemek, yenisini çıkarmak gerekir.