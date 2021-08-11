Memur Zammı Ne Zaman Belli Olacak 2021? Memur Zammı Ne Kadar 2022? Memur Zam Görüşmelerinde Son durum Ne Oldu 2021?

Ağustos ayının girmesiyle beraber görüşmeler hız kazanmaya başladı. Görüşmelerin başlamasıyla da memur zammı ne zaman belli olacak soruları en çok araştırılanların başında yer almaya başladı. Milyonlarca memuru çık yakından ilgilendiren zam oranlarının netlik kazanacağı Toplu Sözleşme görüşmelerinde son dakika haberleri hız kesmeden gelmeye devam ediyor.

2022 ila 2023 yıllarındaki oranların netlik kazanacağı görüşmeler sırasında Kamu İşveren Heyeti ilk zamlar için tekliflerini sunacak. Sunulacak teklif ile beraber milyonlarca vatandaş memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar zam gelecek, görüşmelerdeki son teklifler ne gibi araştırmalarına başladılar. İlerleyen süreçlerde meydana gelecek toplantılar sırasında yapılacak pazarlık ilk sunulan teklif üzerinden yapılacak. Bu yüzden Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunulan ilk teklifin ne kadar olacağı ciddi öneme sahip oluyor. Memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar zam gelecek, görüşmelerde son durum ne gibi merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte memur zamları ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Görüşmeler devam ederken gözler bir yandan da 2022 memur maaş zamları ile ilgili olarak gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 6 milyonu aşan memuru çok yakından ilgilendiren yeni zam oranlarının netlik kazanacağı toplantı yarın gün içerisinde meydana gelecek. Yarın gün içerisinde meydana gelecek toplantının hemen öncesinde memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar zam gelecek, şu an son durum ne gibi sorular araştırılmaya başlandı. Bakan Bilgin tarafından gelen son açıklama sırasında ülkemizdeki çalışanların enflasyon altında ezilmelerine izin verilmeyeceğine dair açıklamalar gelmişti. Bu sözlerin ardından zam oranları ne kadar olacak gibi sorular daha çok araştırılmaya başlandı.

Toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili olarak son dakika haberleri hız kesmeden gelmeye devam ediyor. 6 milyonun üzerindeki memuru yakından ilgilendiren zam görüşmelerinin yarınki toplantıda kamu heyeti aracılığı ile sunulacak ilk zam teklifi ile belirlenmeye başlayacak. İlerleyen toplantılar sırasında da ilk teklifin üzerinden pazarlıklar yapılarak teklifler gelmeye devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurları yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için ülkemizdeki çalışanların enflasyon oranları altında ezilmesine izin verilmeyeceğini, enflasyon oranlarının üzerinde bir noktada meselenin ele alınacağını aktarmıştı.

Memur sendikaları ilk olarak 600 TL değerinde seyyanen zam taleplerinde bulundular. Hemen peşine de 2022 yılı için geçerli olacak yüzde 21, 2023 yılı için de geçerli olacak yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlar ile ilgili olarak genel taleplerinin haricinde tüm alt hizmet kolları için ayrı ayrı sosyal ve mali haklar ile ilgili talepler için görüşmeler de başladı.

Memur Zammı Ne Kadar 2021?

Toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasının hemen ardından memur zammı ne kadar 2021 sorusu gündemde yerini almaya başladı. İlk zam teklifinin yarın gün içerisinde yapılacak olması memurların memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak, son durum ne diye araştırmalarının artış göstermesine neden oldu. Memur sendikaları tarafından sunulan taleplere bakılacak olduğu zaman;

1. Seyyanen zam olarak 600 TL

2. 2022 yılı için % 21 zam

3. 2023 yılı için % 17 oranında zam talepleri gündemde yerini almaya başladı.

Hükümet kanadından gelen tekliflere bakılacak olduğu zaman;

1. İlk altı aylık süreç için % 9 zam

2. İkinci altı aylık süreç için % 5 + enflasyon farkı

3. Maaş miktarına göre de seyyanen artışlar

Memurlar tarafından yapılan son sosyal taleplere bakılacak olduğu zaman;

1. 3600 ek gösterge uygulaması

2. Sözleşmeleri personellerin kadroya alınması

3. Kamu görevlilerine bayram ikramiye ödemesi

4. Doğum, ölüm ve evlilik yardımlarına zam

5. Vergi dilimlerindeki artışların geliri azaltmaması

Emekliler tarafından talep edilen istekler;

1. Aile yardımlarından yararlanmak

2. Ücretsiz toplu taşıma araçlarındaki yaş şartını kaldırmak

3. Ek ödeme tutarlarının 3 kat artması

4. Kamu tesislerinde % 50 oranında indirim

5. Emekli olmak için yaş şartlarını bekleyenlerin GSS primlerinden yararlanması

6. Sendika üyeliklerinin devam etmesi

7. Emekli memurlara 3 kat ek ödeme talepleri iletildi.

Ağustos ayı itibari ile başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde her ne kadar farklı talepler yer alsa bile ilk teklif yarın gün içerisinde yapılacak. Gün içerisinde yapılacak tekliflerin ardından buna paralel bir şekilde pazarlıklar meydana gelecek. Bu yüzden görüşme sırasında yapılacak ilk teklif büyük bir öneme sahip oluyor. Görüşmenin yarın gün içerisinde meydana gelecek olması vatandaşların memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar zam gelecek ve ne gibi haklar tanımlanacak, son durum ne gibi araştırmalarının hız kazanmasına neden oldu. Şu an konu ile ilgili olarak net bir açıklama yer almasa bile yarın gün içerisinde yapılacak ilk teklifin ardından bir şeyler yerine oturmaya başlayacak.

Ortalama olarak 6 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren görüşmeler ardından uzun zamandır akıllarda soru işareti olarak kalan memur zammı konusu yön çizmeye başlayacak. Yapılan teklifin ardından meydana gelecek toplantılardaki pazarlıklar sonucunda memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar zam gelecek gibi tüm sorular yanıtlarını bulabilecek.

Memur Zam Görüşmelerinde Son durum Ne Oldu 2021?

Memur zam görüşmelerinde son durum ne oldu 2021 son zamanların en merak edilen konularından bir tanesi oldu. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması 2022 ve 2023 yıllarında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına her altı ayda bir ne kadar zam gelecek, ne kadar seyyanen zam ve ek ödeme alacaklar belli olacak. Milyonlarca memur tarafından araştırılan konu ile ilgili netlikler yer almasa bile yarın gün içerisinde meydana gelecek toplu sözleşme toplantısı ile en azından yol çizilmiş olacak.

Memur zam görüşmelerinde son durum ne oldu 2021 diye meraklı araştırmalar devam ederken 2 Ağustos tarihinde meydana gelen 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından üstlenilen ev sahipliği ile meydana gelmişti. Memur – Sen ile Türkiye Kamu – Sen ortak talepler hazırlayarak sunumlarını yaptılar. Sürecin en sonuna gelindiği zaman da memur ve memur emekli maaşlarına 2022 ile 2023 yıllarında meydana gelecek zam oranları netlik kazanacak.

İlk toplantı 2 Ağustos tarihinde meydana gelmesinin ardından zam pazarlıkları için süreç Ağustos ayının 3. Haftasındayken son bulması ön görülüyor. Zam oranlarının da yapılacak toplantıların hemen ardından netlik kazanması bekleniyor.

Önceki yıllardan farklı bir şekilde çalışma kararı alan Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini hazırladılar. İki konfederasyon tarafından hükümet taban aylıklarına ek olarak 600 TL seyyanen zam, 2022 yılı için % 21 oranında zam, 2023 yılı için de yüzde 17, her yıl yüzde 3 olacak şekilde de iki yılda toplam olarak yüzde 6 refah paylarında artışlar talep edildi. Konfederasyonlar tarafından hazırlanan ortak taleplerin ardından tüm memurlar için 3600 ek göstergenin verilmesi, sözleşmeliler de kadroya alınsın, bayram ikramiye ödemeleri verilsin gibi birçok sosyal hak talepleri ön plana çıktı. Bu durum Ağustos ayının üçüncü haftasında netlik kazanacak gibi duruyor.