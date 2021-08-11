Biontech aşısı yan etkileri ne kadar sürer? Biontech aşısı yan etkileri neler? biontech aşısı yan etkileri ne zaman biter, nasıl geçer?

2020 Mart ayından bu yana kadar hayatımızı çok kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs salgın süreçleri için geliştirilen aşı çalışmalarında BioNTech tercih edenler araştırmalarına devam ediyor.

Biontech aşısı yan etkileri ne kadar sürer, ne gibi yan etkileri var, nasıl geçer gibi sorular en çok araştırılan konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor. BioNTech aşıları için ne gibi zararları var, yan etkileri nelerdir gibi birçok soru yeniden araştırılmaya başladı. Koronavirüs salgın süreçleri için geliştirilen Covid-19 aşılarındaki Pfizer Biontech aşıların korunmasındaki etkili olan oran ve yan etkileri hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Biontech Aşısı Yan Etkileri Ne Kadar Sürer?

Biontech aşısı yan etkileri ne kadar sürer, Biontech aşısı yan etkileri nelerdir ve koruma oranı yüzde kaçtır? Koronavirüs süreçleri için gelişimleri tamamlanan Biontech aşısı ile Sinovac aşıları ülkemizde uygulanmaya devam ediyor.

Aşı randevusu oluşturmak isteyen vatandaşlar randevu süreçlerinde Sinovac ile Biontech arasında bir seçim yaparak, randevularını oluşturabiliyor. Biontech aşısı yan etkileri ve merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık.

Biontech Aşısı Yan Etkileri Neler?

Biontech aşısı yan etkileri neler kısmı yapılan araştırmalar ile hala devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman şu an iki aşıdan bir tanesinin seçim hakları olduğu öne çıkıyor. Üniversitede her iki aşı için de yapılan araştırmalarda klinik gözlemlerine göre değerlendirmeler geldi. Klinik gözlemlerine bakılacak olursa;

1. Alerjik bünyeleri yer alan kişilerin mRNA aşıları yerine alerjik bünyelerde daha az etkisi olduğu gözlenen Sinovac aşıları tercih edilmeli. Yapılan çalışmalar sırasında BioNTech değil birçok mRNA aşılarının da çok fazla reaksiyon gösterdiği gözleniyor.

2. mRNA aşıları inaktif aşılara oran ile daha güçlü bağışıklık yanıtları vermeye devam ediyor. İmmün sistem üzerinde uyarıcı olarak yer alan etkilerinin daha fazla olmasından dolayı bağışıklıkta etkileri daha fazla oluyor. Bağışıklık oranları daha zayıf olan kişilerin mRNA aşı seçimlerini tercih etmesi gerekiyor.

3. Obezite, böbrek yetmezliği, şeker hastalıkları yer alanlar, kanser tedavisi gören kişiler, çeşitli hastalıklardan ötürü bağışıklık sisteminde etkili ilaç kullanmakta olanlar BionTech tercih etmesi gerekir.

4. Aşı yerlerinde ağrılar, şişlik, ateş, bedenlerde kırgınlık gibi belirtilere neden olabiliyor. Büyük bir risk oluşturmazken tam aksi olarak ağır hastalık geçirme ve ölüm risklerinin en aza inmesi sağlanıyor.

Biontech Aşısı Yan Etkileri Ne Zaman Biter, Nasıl Geçer?

Biontech aşısı yan etkileri ne zaman biter ve nasıl geçer son zamanlarda aşı olanlar ve olmayı düşünen kişilerin en çok araştırdıkları konulardan bir tanesi oluyor. Aşı olan kişilerin ilerleyen saatlerde karşılaşabilecek oldukları durumlar ile bu hafif durumlara yönelik olarak destekleyici yaklaşımlar bulunmaktadır.

1. Aşı uygulanmış bölgelerde ağrı, şişme, kızarma

Aşı uygulanan kolda yükseklerde olacak şekilde bir pozisyonda tutulmalıdır. Bölgelere soğuk uygulama yapılması gerekir. Soğuk su ile ıslatılan bir havlu ile aşı yapılan bölgelere uygulamak şeklinde yapılabilir. Fakat direk bu bölgelere buz koymak gibi durumlardan kaçınmak gerekir. Parasetamol içeren ağrı kesiciler ağrıların biraz da olsa hafiflemesi için tercih edilebilir.

2. Yorgunluk

Yorgunluk hissedildiği zamanlarda istirahat edilmesi gerekir. Sıvı alımları normale oranla artırılmalıdır. Az sıvı alımı daha yorgun hissedilmesine neden olmaktadır.

3. Hafif ateş ve titremek

Hafif ateş ve titreme durumları meydana geldiği zaman istirahat edilmelidir. Yeteri kadar sıvı alındığına emin olunması gerekir. Biraz da olsa ağrıların hafiflemesi için parasetamol içerdiği bilinen ağrı kesiciler tercih edilebilir.

4. Baş ağrısı

Baş ağrısı hissedilirse paraetamol içerdiği bilinen ağrı kesici takviyesi alınabilir.

5. Kas ve eklem ağrıları

Kas ve eklem ağrısı hissedilmeye başlandığı zamanlarda yeteri kadar sıvı alımına dikkat etmek gerekir. Parasetamol içeren ağrı kesici takviyeleri ile ağrılar bir süre de olsa hafifletilebilir.

6. Kusma ve ishal

Kusma ve ishal hissedilmeye başladığı zamanlarda bol su takviyesi yapmaya özen göstermek gerekir. Beslenmeler ishal diyetine göre ayarlanmalıdır. Eğer ağızdan su ve gıda alınamayacak kadar kusma durumları meydana geliyorsa sıvı kaybı meydana gelebilecek olduğu için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Biontech aşısı yan etkileri haricinde bir durum meydana gelirse aşı ile ilgili olabileceği düşünülürse en yakın sağlık kuruluşuna durumu bildirmek gerekir.

Biontech aşısı yan etkileri iki günden daha fazla uzarsa en kısa sürede test yaptırmak gerekir. Biontech aşısı yan etkileri ortalama olarak iki gün kadar kısa süre içerisinde bitmekte, daha fazla uzadığı gözlenmemektedir. Yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman eğer Biontech aşısı yan etkileri iki günden daha fazla sürerse genel olarak test uygulanmaktadır. Test sonuçları da büyük oranla pozitif bir şekilde meydana gelmektedir. Aşıya bağlı bir şekilde koronavirüs pozitif olmanın mümkün olmadığı açıklanmaktadır.

Biontech aşısı yan etkileri incelenecek olduğu zaman uzmanlardan gelen açıklamalara göre etkilerin iki günden fazla gözlenmediği dikkatleri çekiyor. Aşı olmalarına rağmen etkiler 3 ila 5 gün kadar devam ediyorsa koronavirüs belirtileri göstererek testleri pozitif çıkabilir. Bunan dolayı kişilerin aşı olduktan sonra ne gibi şikayetleri olduğunu, şikayetlerin ne kadar süre devam ettiğini iyi bir şekilde gözlemlemesi gerekir.

Biontech aşısı ya da diğer aşılar canlı aşı olarak geçmedikleri için aşıya bağlı koronavirüs olma ihtimalleri yer almamaktadır. İnsanlar tarafından aşı olduktan sonra aşı olduğum için mi koronavirüs oldum düşünceleri meydana gelse bile böyle bir durum asla söz konusu olmamaktadır. Biontech aşısı yan etkileri biraz daha fazla olsa bile aşı yaptıran kişiler 2 günden daha fazla şikayetler ile yüz yüze olurlarsa sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekir.

Ateş, halsizlik, eklem ağrıları daha belirgin bir şekilde yer alırken giderek artış gösteren tat kaybı, sırt ve göğüslerde meydana gelen ağrı, ishal gibi olaylar da yan etkiler arasına ekleniyorsa PCR testi yaptırılması gerekir.

Biontech aşısı etkili mi sorusu karşısında ABD’li ilaç firması Pfizer kanadından gelen açıklama sırasında üçüncü aşama klinik denemeleri sonuçlarına bakılacak olduğu zaman %95 oranında etkin olduğu dikkatleri çekti. Küresel bir şekilde koronavirüs salgın süreçleri ile mücadele etmek zorunda kalırken aşılama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. ABD’li ilaç firması Pfizer konu ile ilgili yapmış olduğu son açıklama sırasında Covid-19 aşılarının son aşaması sırasında nihai sonuçların %95 oranında etkili olduğunu öne sürdü. İki ay boyunca güvenlik verilerinin yer aldığına dair gelen açıklama sırasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda daha etkili olduğu öne sürüldü.

Biontech aşısı yan etkileri her ne kadar biraz daha fazla olsa bile koronavirüs ölüm oranını en aza indirdiği biliniyor. Etkinlik oranının son yapılan araştırmalarda %95 oranına kadar artış göstermesinden dolayı aşı olan kişiler iki günden daha uzun sürede belirtileri hissediyorlarsa en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri öneriliyor. Çünkü iki günden daha fazla süren belirtiler artmaya devam ediyorsa kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları gerektiğini, pozitif olma oranlarının biraz daha yüksek olduğuna işaret ediyor.