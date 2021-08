ATA AÖF Yaz Okulu online olur mu? Açıköğretim sınavları online mı? ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı?

ATA AÖF yaz okulu online olur mu son zamanlarda en çok araştırılan konulardan bir tanesi olmaya başladı. ATA AÖF yaz okuluna dair takvim açıkladı ve tüm merak edilenler netlik kazandı. Öğrenciler tarafından uzun zamandır merak edilen Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi için ATA AÖF sınav takvimi ile beraber yaz okulunda hangi dersler açılacak belli oldu. ATA AÖF öğrencileri bir yandan da yaz okulunda derslerin ve sınavların nasıl olacağını merak etmeye başladı. Yaz okulu online olarak mı devam edecek yoksa yüz yüze eğitim süreci devreye girecek mi son zamanların en araştırılan konularından bir tanesi oldu.

ATA AÖF Yaz Okulu Online Olur Mu?

Öğrenciler tarafından son zamanların en çok araştırılan konusu haline gelen ATA AÖF yaz okulu online olur mu yanıtları gelmeye başladı. Yaz okuluna ait ücretlerden hangi derslerin açılacağına ve yaz okulunda sınavların hangi tarihlerde olacağı açıklanan akademik takvim ile netlik kazandı. En merak edilen Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okuluna ait kayıt yenileme ile beraber sınav tarihlerini bir hayli merak ediyor. Sizler için ATA AÖF yaz okulu online olur mu gibi tüm merak edilen sorular için akademik takvim ile ilgili detayları derledik.

ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri için öğretim ücretlerinin ödenmesi ile beraber ders seçimleri meydana gelecek. Kayıtlar ile beraber sınav yerlerinin alınması ardından en ufak bir değişiklik meydana gelmeyecektir. ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 27 Temmuz 2021 tarihi itibari ile başladı ve 9 Ağustos tarihinde son buldu. Yaz okulu eğitim ücret ödemeleri ise 26 Temmuz 2021 tarihinde başladı.

Yaz okulu, bahar ve güz yarıyıllarının haricinde ayrı bir yarıyıl olarak yer almayıp iki dönemin devamı niteliğinde yerini almaktadır. Yaz okulu uygulamasına dahil olmak öğrencilerin kendi insiatiflerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yaz okulunda geçirilen süreçler, eğitim ve öğretim dönemlerine ait azami sürelerin hesabında yer almaz. Güz ya da bahar dönemlerinde kayıtlarını yeniletmeyen pasif durumda olan öğrenciler de yaz okulunda ders alma haklarına sahip olacaklardır.

Öğrenciler ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri sırasına ücretlerin ne kadar ve nasıl olacağını bir hayli merak etmektedir. Yaz okulunda kayıt yapmak isteyen öğrenciler, ödemeleri gereken ücretleri TC kimlik numaraları ile beraber Halkbank, Ziraat Bankası ya da Vakıfbank aracılığı ile yapabilecekleri gibi bu bankaların internet bankacılığı üzerinden de yapabilecekler. Ödemelerini tamamlayan öğrenciler ödeme ardından aldıkları belgenin, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı yaz okulu ücreti ödemesine ait mi değil mi diye kesinlikle kontrol etmesi gerekir.

Yaz okulu öğretim ücretleri, alınan derslerden ve sayılarından bağımsız bir şekilde 250 TL olarak belirlenmiştir. Fakat yabancı uyruklu olan öğrenciler yaz okulu öğretim ücreti olarak 500 TL ödeme yapması gerekir. Yaz okulunda alınacak olan öğretim ücretleri, güz ile bahar dönemler içerisinde ödenen dönem öğretim ücretlerinin haricinde olacak, sınav ve materyal hizmetleri için karşılık alınacaktır. Yaz okulunda kayıtlarını tamamlayan öğrencilere her ne olursa olsun ücret iadesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri için öğrencilerin belirli adımları takip etmesi gerekir. Eğer materyal ücretlerinden muaf olan %40 ve üzerinde raporları olan engelli öğrenciler, gazi, şehit ya da gazi yakınları ( birinci dereceden) öğrencilerinden ücret talebi olmayacaktır. Öğrenciler kayıtlar için belirlenen tarihlerde ders seçimlerini yaparak yaz okulunda kayıt adımlarını tamamlayabileceklerdir.

Uygulama eğitimlerinin dönem içerisinde alınması ya da vize olarak geçen ara sınav notlarının oluşması şartları ile final ya da bütünleme sınavlarında başarısız olmaları sırasında; Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatı içerisinde bulunan Blok Uygulama 1, Blok uygulama 2 ve Blok uygulama derslerine yaz okulunda başvuru yapabileceklerdir.

Öğrenciler diğer yükseköğretim programlarına ait yaz okullarında ders alamazlar. Bir öğrencilerinin sadece aynı ve eğitim dönemine ait hem mezuniyet üç ders sınavlarına katılması hem de yaz okuluna katılması söz konusu olamaz. Bir eğitim ve öğretim yılında mezuniyet olmak için üç sınav hakları yer alan öğrenciler, yaz okulu ders seçimleri haftasında seçim yapmadan direk üç ders sınavlarına katılabilecekler. ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri tamamlanmasının ardından ders seçimleri sırasında değişiklik için taleplerde bulunmak dikkate alınmayacaktır.

ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri sırasında en fazla 5 ders alma hakkına sahip olacaktır. Bu dersler öncelik olarak alt yarıyıllara ait dersler olacak, daha önceden alındıktan sonra FF harf notu ile başarısız olunacak. Ya da ilk defa alınması söz konusu olacaksa da takip eden üst yarıyıllardan güz ya d bahar dönemlerine ait ders seçimi yapabilirler.

Açık Öğretim Sınavları Online Mı?

ATA AÖF yaz okulu online olur mu sorularının ardından tüm öğrenciler tarafından en merak edilen konuların başında Açık Öğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze olarak mı devam edecek şeklinde oluyor. Tüm üniversiteler bu durumları kendi tercihlerine göre belirlerken ATA AÖF yaz okulu sınavlarını online yapmak yerine yüz yüze yapacak olduğunu açıkladı.

ATA AÖF yaz okulu akademik takvimi incelenecek olduğu zaman sınavların 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze olarak meydana geleceği netlik kazandı. Koronavirüs salgın süreçlerine paralel bir şekilde belirlenen online ve yüz yüze eğitim süreçleri eğer ilerleyen dönemlerde aksi bir durum meydana gelmezse yüz yüze olacak.

ATA AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman, Online Mi?

ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mi sorusu en önde gelen sorulardan bir tanesi olmaktadır. Akademik takvimde açıklanan son duruma göre sınavlar online olarak değil, yüz yüze olarak meydana gelecek. Yaz okulunda uygulanması planlanan sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile beraber sınav merkezlerinde meydana gelecek. Yaz okulunda başarı değerlendirmeleri sadece bir sınav üzerinden yapılacak ve bu dersten alınan not başarı etkisi üzerinde % 100 olarak etki edecektir.

ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri tamamlayan öğrenciler sebepleri her ne olursa olsun sınavlara katılmaz ya da katılamazlarsa mazeret sınavları olmayacaktır. ATA AÖF yaz okulu akademik takvime göre 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze olarak sınavlar meydana gelecek. Her ne kadar korona virüs salgın süreçlerine paralel bir şekilde online mi yoksa yüz yüze mi eğitimler devam edecek araştırılan konulardan bir tanesi olsa bile gelen açıklamalara göre yüz yüze devam edecek. ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri tamamlayan öğrenciler aldıkları derslerin sınav gününde yüz yüze sınavlara katılacaktır. Normal dönemlerde olduğu gibi mazeret sınavlarına katılım gibi bir durum söz konusu olmayacak. Sorun her ne olursa olsun başvurular olsa bile mazeret sınavları olmayacak ve yaz okulu başarı notları tek bir sınav ile belirlenecek. Girilen sınavlardan alınan notlar da %100 oranında etki edecek. ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemleri ardından sınavlarda başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemde derslerden muaf olacaklar.