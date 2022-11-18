Trendyol'un Kurucusu Demet Mutlu Kimdir? Demet Mutlu Ne Mezunu Serveti Ne Kadar? Demet Mutlu Kaç Yaşında, Evli Mi, Aslen Nerelidir?
Birbirinden iddialı girişimler ile kurduğu e-ticaret sitesini her gün bir adım daha öteye taşıyan Demet Mutlu, 2011 yılında Fortune Dergisi tarafından “Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi" arasında gösterilmişti. Bir çok kişi gibi bu başarının arkasında muhteşem kadını sizde merak ediyorsanı İşte Demet Mutlu hakkında bilinmeyenler....
Birbirinden iddialı girişimler ile kurduğu e-ticaret sitesini her gün bir adım daha öteye taşıyan Demet Mutlu, 2011 yılında Fortune Dergisi tarafından “Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi" arasında gösterilmişti. Şimdilerde “Hızlı Market” gibi bir yenilik daha ekleyen ve birkaç ay önce ikinci el giysi satış uygulaması olan Dolap’ı da bünyesine alan Demet Mutlu, artık rakip tanımıyor. Peki, Trendyol'un kurucu Demet Mutlu kimdir? Demet Mutlu ne mezunu serveti ne kadar? Demet Mutlu kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…
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18 Kas 2022 - 16:08 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.