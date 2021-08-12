Şarkılar Bizi Söyler Programı Ne Zaman Başlıyor? Hakan Altun İyileşti Mi, Programda Olacak Mı? Sibel Can Şarkılar Bizi Söyler Yeni Sezon Olacak Mı?

Kanal D ekranlarının ünlü eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, ikinci sezonu için geri sayıma başladı. Bir süredir Şarkılar Bizi Söyler programının sunucularından biri olan ünlü şarkıcı Hakan Altun’un sağlık durumu da nihayet netleşti. Peki, Şarkılar Bizi Söyler programı ne zaman başlıyor? Hakan Altun iyileşti mi, programda olacak mı? Sibel Can Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon olacak mı? İşte, detaylar…







Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>