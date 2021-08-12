- 12 Ağu 2021 - 09:06 G: 12 Ağu 2021 - 09:46

Arka Sokaklar Dizisindeki Hayat Gerçek Oldu! Ela Yörüklü Ve Yiğitcan Ergin Sevgili Mi? Ela Yörüklü Kimdir, Sevgilisi Kim?

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi ve Cemal karakterine hayat veren genç oyuncular Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin, dizide iki sevgiliye hayat veriyordu. Bu ikili ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar ise haberimizde...

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi ve Cemal karakterine hayat veren genç oyuncular Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin, dizide iki sevgiliye hayat veriyordu. Geçtiğimiz günlerde orta çıkan o görüntüler ile Arka Sokaklar dizisindeki hayat resmen gerçek oldu! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin sevgili mi? Ela Yörüklü kimdir, sevgilisi kim? Peki, İşte, detaylar…




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12 Ağu 2021 - 09:06 - Magazin

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