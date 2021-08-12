Seda Sayan’ın yeni programı Sabahın Sultanı, seyirci ile buluşmak için geri sayıma başladı. Sabahın iddialı programlarından biri olmaya hazırlanan Sabahın Sultanı, kanal seçimi ile de görenleri şaşkına çevirdi! Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlıyor! Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi kanalda ne zaman yayınlanacak! Seda Sayan kimdir? İşte, detaylar…







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