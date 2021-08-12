Korona Her Yeri Etkisi Altına Almaya Devam Ediyor! Ankara Kırmızı Alarm Veriyor! İşte Vaka Sayıları…

Korona vaka sayılarının artışa geçmesi ile birlikte insanlar yeniden panik yapmaya başladı. Özellikle de hem nüfusu kalabalık olan hem de Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da vaka sayıları git gide artışa geçti. Bu durum insanların paniklemesine neden oldu.

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