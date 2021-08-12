12 Ağu 2021 - 09:07 Güncelleme: 12 Ağu 2021 - 10:02
Korona Her Yeri Etkisi Altına Almaya Devam Ediyor! Ankara Kırmızı Alarm Veriyor! İşte Vaka Sayıları…
Korona vaka sayılarının artışı git gide devam ediyor. Artmadığı noktalarda da sürekli olarak sabit kalan korona vaka sayısı bir türlü beklenilen dereceye inmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarıda bulunuyor. Ankara vaka sayısı konusunda riskte. İşte o haberlerin detayları…
Korona vaka sayılarının artışa geçmesi ile birlikte insanlar yeniden panik yapmaya başladı. Özellikle de hem nüfusu kalabalık olan hem de Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da vaka sayıları git gide artışa geçti. Bu durum insanların paniklemesine neden oldu.
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12 Ağu 2021 - 09:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.