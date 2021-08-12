Neslihan Atagül Kimdir Nasıl Ünlü Oldu? Neslihan Atagül Kaç Yaşında Oyuncu Oldu? Neslihan Atagül Kiminle Evli, Eşi Kim, Çocuğu Var Mı?
En son Sefirin Kızı dizisinin Nare karakteri ile ekranlara gelen Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlığın ardından ekranlara dönmeye yeniden hazır hale geldi. Yeni sezon için pek çok yapımdan teklif alan Neslihan Atagül ile ilgili son detaylar haberimizde...
En son Sefirin Kızı dizisinin Nare karakteri ile ekranlara gelen Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlığın ardından ekranlara dönmeye yeniden hazır hale geldi. Yeni sezon için pek çok yapımdan teklif alan Neslihan Atagül, şimdilerde anlaşacağı yapıma karar vermeye çalışmaya başladı. Peki, Neslihan Atagül kimdir nasıl ünlü oldu? Neslihan Atagül kaç yaşında oyuncu oldu? Neslihan Atagül kiminle evli, eşi kim, çocuğu var mı? İşte, detaylar…
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12 Ağu 2021 - 09:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.