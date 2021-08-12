En son Sefirin Kızı dizisinin Nare karakteri ile ekranlara gelen Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlığın ardından ekranlara dönmeye yeniden hazır hale geldi. Yeni sezon için pek çok yapımdan teklif alan Neslihan Atagül, şimdilerde anlaşacağı yapıma karar vermeye çalışmaya başladı. Peki, Neslihan Atagül kimdir nasıl ünlü oldu? Neslihan Atagül kaç yaşında oyuncu oldu? Neslihan Atagül kiminle evli, eşi kim, çocuğu var mı? İşte, detaylar…







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