Emir Sarıgül Kimdir, Ne İş Yapıyor? Emir Sarıgül Sevgilisi Kim? Mustafa Sarıgül Kaç Çocuğu Var
Şimdilerde sanat camiasının ünlü isimlerinden biri ile anılmaya başlayan Emir Sarıgül, kameralara yakalandığı o isim ile magazin severleri şoke etti. Sizde Emir Sarıgül ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte magazin dünyasını etkileyen o haberler...
Şimdilerde sanat camiasının ünlü isimlerinden biri ile anılmaya başlayan Emir Sarıgül, kameralara yakalandığı o isim ile magazin severleri şoke etti. Yeni ilişkisi ile ilgili iddiaları ret eden Emir Sarıgül, ortaya çıkan o fotoğraflar ile şaştı kaldı! Peki, Emir Sarıgül kimdir, ne is yapıyor? Emir Sarıgül sevgilisi kim? Mustafa Sarıgül kaç çocuğu var? İşte, detaylar…
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12 Ağu 2021 - 09:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.