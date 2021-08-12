Emir Sarıgül Kimdir, Ne İş Yapıyor? Emir Sarıgül Sevgilisi Kim? Mustafa Sarıgül Kaç Çocuğu Var

Şimdilerde sanat camiasının ünlü isimlerinden biri ile anılmaya başlayan Emir Sarıgül, kameralara yakalandığı o isim ile magazin severleri şoke etti. Yeni ilişkisi ile ilgili iddiaları ret eden Emir Sarıgül, ortaya çıkan o fotoğraflar ile şaştı kaldı! Peki, Emir Sarıgül kimdir, ne is yapıyor? Emir Sarıgül sevgilisi kim? Mustafa Sarıgül kaç çocuğu var? İşte, detaylar…







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