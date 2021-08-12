SHOW TV Çukur Dizisini Çabuk Unuttu! Çukur’un Boşluğunu Bakın Neyle Doldurdu…

Baş rollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak gibi isimlerin olduğu çukur uzun soluklu bir serüvenin ardından izleyicine veda etmişti. Başladığı günden final anına dek tüm izleyenlerini ekran başına gömen Çukur final bölümüyle bir hayli üzmüştü. Çukur’un getirdiği mükemmel reytinglere rağmen Show TV onun yerinin doldurmayı başardı. Öyle bir dizi geliyor ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte o haberin detayları…

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