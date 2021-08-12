SHOW TV Çukur Dizisini Çabuk Unuttu! Çukur’un Boşluğunu Bakın Neyle Doldurdu…
Show TV’nin en çok sevilen dizisi Çukur final bölümü ile izleyenlerini yıkıp geçmişti. Show TV Çukur’un yerini dolduracak öyle bir dizi buldu ki; görenlerin ağzı açık kaldı. Bakın Çukur’un boşluğu neyle dolduruldu…
Baş rollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak gibi isimlerin olduğu çukur uzun soluklu bir serüvenin ardından izleyicine veda etmişti. Başladığı günden final anına dek tüm izleyenlerini ekran başına gömen Çukur final bölümüyle bir hayli üzmüştü. Çukur’un getirdiği mükemmel reytinglere rağmen Show TV onun yerinin doldurmayı başardı. Öyle bir dizi geliyor ki duyanların ağzı açık kaldı. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.