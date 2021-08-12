Çukur’un Yamaç Karakteri Olan Aras Bulut İynemli’nin Oyunculuktan Önceki Mesleği Duyanları Şoke Etti! Bakın Daha Önce Ne İşler Yapmış…
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çukur’un Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli’nin mesleği herkes şaşırttı. Oyunculuk kariyerinden önce oldukça farklı alanlarda çalışmış olan Aras Bulut İynemli bakın ne işler yapmış…
Muhteşem Yüzyıl, İçerde, Yedinci Koğuştaki Mucize, Çukur gibi başarılı pek çok yapımda başrol oynayan Aras Bulut İynemli son zamanların en sık konuşulan ismi. Hem özel hayatı hem de oyunculuk kariyerindeki başarısıyla ilgili olarak adından sık sık bahsettiren Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki duyanlar şok oldu. İşte Aras Bulut İynemli’nin oyunculuk öncesi mesleği…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.