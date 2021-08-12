Çukur’un Yamaç Karakteri Olan Aras Bulut İynemli’nin Oyunculuktan Önceki Mesleği Duyanları Şoke Etti! Bakın Daha Önce Ne İşler Yapmış…

Muhteşem Yüzyıl, İçerde, Yedinci Koğuştaki Mucize, Çukur gibi başarılı pek çok yapımda başrol oynayan Aras Bulut İynemli son zamanların en sık konuşulan ismi. Hem özel hayatı hem de oyunculuk kariyerindeki başarısıyla ilgili olarak adından sık sık bahsettiren Aras Bulut İynemli oyunculuk için öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki duyanlar şok oldu. İşte Aras Bulut İynemli’nin oyunculuk öncesi mesleği…

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