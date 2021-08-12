2021 Meteor Yağmuru Ne Zaman? 13 Ağustos 2021 Perseid Meteor Yağmuru saat kaçta, En İyi Nereden İzlenir? Perseid Meteor Yağmuru Ne Demek, Nasıl İzlenir?

Meteor yağmurlarının gelecek olması Ağustos ayında gökyüzünün herkesi mest edecek görüntüler oluşturmasını sağlayacak. Gök olaylarına karşı ayrı ilgisi olan kişilerin çok yakından takip ettikleri 2021 meteor yağmuru ne zaman sorusu son zamanların en merak edilen konularından bir tanesi oldu. Meteor yağmuru olarak da bilinen Perseid yağmurları ne zaman ve nasıl izlenir sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini koruyor.

2021 Meteor Yağmuru Ne Zaman? 13 Ağustos 2021 Perseid Meteor Yağmuru saat kaçta?

NASA tarafından yapılan paylaşım ardından 11 Ağustos Çarşamba gününde Batı Virginia, Spruce Knob’da meydana gelen yıllık Perseid meteor yağmurlarının tüm gökyüzünü kapladığına dair çekilen fotoğraflar büyük yankı oluşturdu. Perseid meteor yağmuru ne zaman sorusu merak edilirken önümüzdeki hafta içerisinde de devam edecek olduğuna dair haberler gelmeye başladı. Peki, herkes tarafından büyük bir merakla beklenen 2021 meteor yağmuru ne zaman, Perseid meteor yağmurları nasıl izlenir? Sizler için Perseid meteor yağmurları ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.

Perseid meteor yağmuru yılın en önemli doğa olaylarından bir tanesi olarak biliniyor. 24 Temmuz tarihinde ilk defa İzmir’de başlayan Perseid meteor yağmurları 24 Ağustos tarihine kadar gökyüzünde görülmeye devam edecek. Son zamanlarda en çok gözlenen gökyüzü durumlarından bir tanesi olarak Perseid meteor yağmurları maksimum seviyelere kadar artış gösterecek. Ülkemizden de rahat bir şekilde izlenebilecek olan meteor yağmurları hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Doğa olaylarına ve gök olaylarına karşı büyük merakları olan kişiler tarafından Perseid meteor yağmurları nasıl izlenir, ne zaman sorusu araştırılmaya devam ediyor. Gelen açıklamalara bakılacak olursa Ege Üniversitesi Gözlemci Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal tarafından akşam saat 22:00’dan sonra gökyüzüne bakmak gerektiği bilgileri geliyor.

Perseid yağmurlarının 24 Temmuz’da başlamasının ardından 24 Ağustos’a kadar devam edeceğine dair bilgiler gelirken, önümüzdeki hafta gökyüzünde daha fazla artış göstereceği öne çıkıyor. 13 – 14 Ağustos tarihlerinde en yüksek seviyelere kadar çıkması beklenen Perseid meteor yağmurlarının başlangıç ve bitiş kısımlarında 5 ila 10 tane göktaşına şahit olunabilecek. Fakat 13 – 14 Ağustos tarihlerinde akşam 22:00’den sonra gökyüzüne bakmak, Perseid meteor yağmuru olaylarına maksimum seviyelerde görülmesi ön görülebiliyor.

Doğa ve gök olaylarına karşı ilgisi olan kişiler tarafından 2021 meteor yağmuru ne zaman, Perseid meteor yağmuru 2021 en iyi nereden izlenir gibi birçok soru merak edilmektedir. Her yıl Temmuz ayının son günleri ve Ağustos ayının son haftalarında meydana gelen gökyüzü olayı 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gecede en iyi şekilde gözlenir.

Gökyüzünde bir anda görsel şölen oluşturacak 2021 meteor yağmuru, Swift – Tuttle kuyruklu yıldızın Dünya yakınından geçerken gerisinde bıraktığı kalıntılardan meydana geldiği gözlenir. Dünya, Güneş’in etrafında dönmesi sırasında her yıl ortalama olarak aynı dönemde aynı kozmik bulutlara rastlanır. Böylece o bölgeden geçtiği bilinen kuyruklu yıldızın ardında kalan göktaşları Dünya’dan da rahat bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Perseid Meteor Yağmuru 2021 En İyi Nereden İzlenir?

Perseid meteor yağmuru 2021 en iyi nereden izlenir kısmı tüm gök olaylarına karşı düşkün kişiler tarafından merak edilmektedir. Temmuz ayının 24’ün de başlayan Perseid meteor yağmuru, 24 Ağustos tarihine kadar devam edecektir. Temmuz ayının başlarında saatte sadece 5 ila 10 arasında göktaşı gözlemlenmesi biliniyor. Fakat meteor yağmurları artış gösterdiği zaman, 12 ila 13 Ağustos tarihleri arasında meydana gelecek süre zarfında saatte ortalama olarak 60 adet göktaşı görülmesi bekleniyor.

Perseid meteor yağmuru 2021 en iyi nereden izlenir diye merak edenler için en uygun gün ve saat olarak 12 Ağustos 23:00 – 00:00 arası açıklandı. Bu aralıktayken ufuklarda 30 derece yükseklikte bulunacak Perseid meteor yağmuru izlemek için şehrin ışıklarından uzak ve tamamen karanlık olan bir alanda gökyüzü izlemek gerekir.

En iyi izlenecek alanı bulmak için en uygun zaman diliminde şehrin ışıklarından uzak ve karanlık bir alana geçmek gerekir. Ne kadar şehrin ışıklarından uzak bir alana geçilebilirse gözlenen şölen ona göre daha çok artış gösterebilecektir. Görüş alanlarının dar olmasından ziyade geniş olmasına dikkat etmek gerekir. Dar görüş alanlarında gözlenebilecek alan daha kısıtlı olduğu için saatte gözlenebilecek göktaşı daha az olacaktır. Fakat 12 Ağustos 23:00 – 00:00 aralığında ortalama olarak göktaşlarının 60’a kadar artış göstermesi bekleniyor. Tüm gök olaylarına karşı ayrı hayranlıkları olan ve böyle bir görsel şölene şahit olmak isteyen kişilerin kendilerine geniş, şehrin ışıklarından uzak, manzaraya daha rahat erişebilecekleri bir alan belirlemesi gerekir.

Perseid Meteor Yağmuru Ne Demek, Nasıl İzlenir?

Son zamanlarda gündemde bir hayli yerini alan Perseid meteor yağmuru ne demek, nasıl izlenir kısmı öne çıkıyor. Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru günümüzde bu güne kadar en bilinen göktaşı yağmurları olarak nitelendirilmektedir. Perseid meteor yağmurları, ilk defa 1992 tarihinde Dünya’nın yakınlarından geçtiği bilinen Swift – Tuttle kuyruklu yıldızının ardından kalan kanıtlarından meydana geliyor. Perseid meteor yağmuru, Güneş’in kendi etrafında dönmesi sırasında Dünya’nın kozmik bir toz bulutuna rastlamasıyla gerçekleşen bir olaydır. Her yıl şahit olunan doğa olaylarından bir tanesidir.

Her yıl Temmuz ayının son haftası ve Ağustos ayının ilk haftalarında ortalama olarak meydana gelen Perseid meteor yağmurları, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun olarak gözlenir. Perseus Takımyıldızı bölgelerinde gözlenmesinden dolayı Perseid göktaşı yağmuru isimleri de verilir.

Perseid meteor yağmuru ne demek ve nasıl izlenir diye merak eden herkesin yapması gereken şey çok basit olacak. Hava koşullarının uygun olduğu bir yer bulmak gerekir. Genel olarak şehrin merkezine uzak olan noktalardan, ışıksız alanlarda Perseid meteor yağmurları ülkemizden çok rahat bir şekilde görülebilecek.

Perseid meteor yağmuru izleme sırasında her türlü ışık kirliliklerinden uzak kalmak gerekir. Şehir ışıklarından ne kadar uzak kalınırsa o kadar iyi olacaktır. Eğer şehrin ışıklarından uzak bir alan bulunamazsa saatte sadece birkaç tane görmek mümkün olabilir. Gökyüzünde meydana gelen Perseid meteor yağmuru sırasında saatte gelen tüm göktaşlarını görebilmek için mümkün olduğu kadar tamamen karanlık noktalarda bulunmak gerekir.

Gözlerin karanlığa daha rahat alışabilmesi için ortalama olarak yarım saat kadar karanlıkta beklemek gerekir. Yarım saat karanlık bir alanda bekledikten sonra Perseid meteor yağmurları çok rahat izlenebilecek. Parlak noktalardan izleme noktasına giden ya da akıllı telefon ekranlarına bakan kişilerin daha düşük ışık seviyelerine adapte olabilmeleri için az da olsa zamana ihtiyaçları olaraktır.

Görüş alanının daralmasına neden olan her şeyden uzak kalmak gerekir. Gökyüzüne ne kadar geniş bir manzaradan bakılırsa istenen görsel şölene o kadar yakın olunabilecek. Özellik ile 12 Ağustos ve 13 Ağustos tarihlerini biri birilerine bağlayan gece 23:00 – 00:00 arasında gökyüzünü izlemek için en uygun zamanlar açıklanıyor. Perseid meteor yağmurları başladığı ilk günden beri her ne kadar saatte 5 ila 10 göktaşı gözleniyor olsa bile bu saat aralığında 60 göktaşına kadar çıkması ön görülüyor.