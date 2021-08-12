Swap Yapmak Ne Demek, Basitçe Swap Nedir? Merkez Bankası Swap Anlaşması Nedir? Merkez Bankası Swap Anlaşması Yaparsa Dolar Ne Olur?

Merkez bankası ülkemiz ekonomisinde meydana gelen gelişmelerin ardından yaptığı uygulamalardan bir tanesi swap işlemi olarak meydana geliyor. Gün içerisinde meydana gelen swap yapmak ne demek, basitçe swap nedir araştırmaları hız kazandı. Swap işlemi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Swap Yapmak Ne Demek, Basitçe Swap Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın uygulamaları ile beraber ara ara gündemde yerini alan swap işlemi, bu sefer de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak bilinen BDDK’nın döviz üzerindeki hareketlilik karşısında yeni swap düzenlemesi kararı ile swap yapmak ne demek, basitçe swap ne demek, swap anlaşması nedir gibi sorular gündemde yer almaya başladı.

Swap basitçe nedir diye bakılacak olduğu zaman kelime anlamı takas olarak bilinmektedir. İki tarafın bir varlık ya da yükümlülüklerine bağlı bir şekilde nakit akışlarını aralarında değiştirdikleri işlem olarak meydana gelir. Swap işlemleri sırasında faiz oranları ile beraber döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda meydana gelen riskleri en aza kadar çekebilmek hedeflenir.

Swap yapmak özellikle de döviz kurları üzerinde meydana gelen hareketlerin yaşandığı anlarda yatırımcıların bu hareketlenmeden kaynaklanan risklerinin önüne geçebilmesi için önemli araç olarak meydana gelir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, dövizlerde meydana gelen hareketlilik karşısında yeni bir swap düzenlemesi ile beraber gündemde yerini aldı. BDDK kanadından Türk bankalarının yabancı bankalara TL vererek karşılıklarında dolar alma limitleri için öz kaynaklarının yüzde 10 oranından yüzde 1 oranına çekilmesini sağladı. Swap sınırlaması ile beraber yurtdışı bankalarından Türk bankaları ile yapılan swap işlemlerinden alınan TL’leri kullanarak dolar almalarının önüne biraz da olsa geçme hedefi meydana geliyor.

Swap faizleri, sabit faiz ödemeleri ile beraber dalgalı olarak meydana gelen faiz ödemelerinin aynı para birimlerinden biri birileri ile değiştirilmesi karşısında taraftarlar arasında meydana gelen anlaşmaya denir. Swap faizleri daha çok işlem hacimleri bakımından en popüler ve gözde olan çeşitleri arasında yer alır. Swap faizleri ile meydana gelen anlaşmalar genel olarak ABD doları üzerinden meydana gelmektedir.

Güney Kore Merkez Bankası tarafından gelen açıklama sırasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile tam 2,3 trilyon Won’luk (17,5 milyar TL) swap anlaşması olduğunun duyurusunu paylaştı. Swap anlaşması tam 3 yıl boyunca devam edecek. Anlaşmada yer alan her iki taraf da anlaşmayı uzatmak isterse ek görüşmeler yapabilecekler. Anlaşma sayesinde iki ülke arasında daha iyi bir ticaret istikrarı oluşturmak, uzun vade ile dolara bağımlı olma durumların azaltılması için finansal güvencelerin güç kazanması gözlemleniyor. Bu noktada Swap yapmak nedir, basitçe Swap nedir, Merkez Bankası swap anlaşması nedir gibi birçok soru gündemde yerini almaya başladı.

Takas sözleşmeleri olarak bilinen swap sayesinde kurumlar faiz, para, emtia, menkul kıymet ve döviz gibi değiş tokuş işlemlerini daha rahat bir şekilde yapabilecekler. Değiş tokuş işlemlerini meydana geldiği anlarda değer önemli olmadan sözleşmelerin yapıldığı maddede yer alan tutar geçerli olacaktır.

Üç farklı çeşidi yer alan swap uygulaması; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı olarak meydana gelmektedir. Her swap türü bir de kendi aralarında farklı gruplara ayrılmasından dolayı taraftarlar kendileri için en uygun olanı belirleyebilmektedir. Şu an 10 taneden daha fazla çeşidi bulunan swaplar tarafların haklarını gözetmek için uygulanan yöntemlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Swap türlerine bakılacak olduğu zaman;

1- Faiz Swapları:

a. Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı

b. Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı

c. Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar

d. Vadeli (Forward) Swaplar

e. Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar

2- Para (Döviz) Swapları:

a. Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

b. Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

3-Diğer Swap türleri:

a. Para (Döviz) opsiyon swapları

b. Geçişli Swaplar

c. Birleşik geçişli swaplar

d. İkili para swapları olarak meydana gelmektedir.

Merkez Bankası Swap Anlaşması Nedir?

Gün içerisinde meydana gelen swap anlaşması ardından binlerce kişi tarafından Merkez Bankası Swap anlaşması nedir soruları öne çıkmaya başladı. Merkez Bankası swap anlaşması nedir diye inceleme yapılacak olduğu zaman tarafların faizi ya da döviz cinslerini değiştirmek şartıyla yaptıkları takas sözleşmesine verilen isimdir. Faiz Swap işlemleri sırasında iki taraf da, daha düşük faizler ile beraber kredi alabilecek ve ana paraları haricinde faiz takası yapabilecekler.

Kur Swapları tercih edecek taraflar daha önceden anlaştıkları oranlar ile beraber şartlara göre belirli bir döviz oranlarını değiştirme haklarına sahip olabilecekler. Swap işlemleri sırasında karşılıklı olarak iki döviz cinsleri el değiştirme adımlarına girdiği gibi aynı para cinsinde faiz oranları da değişebilecektir. Ek olarak hem döviz türlerinin hem de faiz oranlarının karşılıklı bir şekilde el değiştirdiği swap türleri de yer alması ile bilinir. Bunların haricinde farklı bir döviz cinsinin faizleri ile menkul kıymetlerin ya da emtiaların el değiştirme durumlarında swap işlemleri devreye girebiliyor. Ek olarak taşınan dayanaklar ile beraber varlığın her türlü risklerinin el değiştirmelerine imkan sunan swap türleri meydana gelmektedir.

Merkez bankası ülke ekonomisinde meydana gelen gelişmeler ardından gün içerisinde swap işlemlerine gitti.

Merkez Bankası Swap Anlaşması Yaparsa Dolar Ne Olur?

Merkez bankasından gün içerisinde gelen haberlerden bir tanesinin swap yönünde olması vatandaşların uzun soluklu araştırmalarına neden oldu. Dolar kurunun çok hareketli bir şekilde dalgalanmalarına devam etmesi ardından bir de Merkez Bankası Swap Anlaşması yaparsa dolar ne olur, hangi yönde hareketleri meydana gelir gibi sorular için yanıtlar araştırılmaya başlandı. Dolar kuru üzerinde meydana gelen hareketlenme ve swap işlemleri sırasında merak edilen Merkez Bankası Swap Anlaşması yaparsa dolar ne olur sorusunun yanıtlarını sizler için derledik.

Swap hatları ilk olarak Fed’in 2007 yılındayken Avrupa Merkez Bankası ve İsviçreli Ulusal Bankası için başlatılan uygulama olarak öne çıkıyor. Piyasa üzerinde likitide sıkıntılarının meydana geldiği dönemlerde de çok farklı bankaların katılım sağlaması ile uygulamalara girildi. Fed internet sitesi üzerinde swap hatları ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve çarpıcı ifadelere yer vermişti. Dolar likitide swap hatları ile beraber ABD finansal piyasaları üzerine yurt dışında meydana gelen mali baskılardan ötürü oluşan riskleri en aza indirme planlanır. ABD’li olan hane halkı ile ticari işletmeler üzerinde kredi akışlarının devam etmesine yardımcı olmak için tasarlanan bir yöntemdir. Bu hatlar piyasaların yer aldığı baskı altı dönemlerinde yabancı merkez bankalarından kendilerine yetki alanları içerisinde kurumlara dolar cinsi ile finansman sunma kapasiteleri sunuyor. Bu sayede hem ABD hem de ülke dışında finans piyasaları likitide koşulları meydana geliyor. Bu yüzden ülkelerin her zaman çıkarları gözetilerek yapılan bir işlemdir.

Şu an Merkez Bankası Swap Anlaşması yaparsa dolar ne olur ile ilgili net açıklamalar gelmese bile yapılan swap işlemlerinden sonra ekonomi bir nebze de olsa düzeltilmesi planı yer alıyor. Dolar kurunun hareketlenmesinin bir süre dalgalanması ön görülenlerden bir tanesi oluyor.