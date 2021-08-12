UEFA' Kararı Sonrası Türkiye'de Deplasman Golü Kuralı Kalktı! Başkan Özdemir: Türkiye Kupası'nın Çeyrek Finali Sonrasını Rövanşlı Yapacağız
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın kararının ardından Türkiye'de de deplasman golü kuralının kalktığını duyurdu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özdemir, "UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.
Özdemir, Bein Sports'taki açıklamalarında, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşılı taraftarların maçlara girebilmesi yönünde karar aldıklarını belirterek, taraftarları aşıya davet etti.
Bu arada Kulüpler Birliği ile uyuşmadıkları dönemler olduğunu ifade eden Nihat Özdemir, "Bu, normal. Her şeyin birebir örtüşmesi mümkün değil. TFF olarak bize düşen şey, herkesi dinlemek. Biz TFF olarak herkesi dinleriz ama netice olarak kararı TFF verir" diye konuştu.
12 Ağu 2021 - 14:40 - Spor
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.