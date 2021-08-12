UEFA' Kararı Sonrası Türkiye'de Deplasman Golü Kuralı Kalktı! Başkan Özdemir: Türkiye Kupası'nın Çeyrek Finali Sonrasını Rövanşlı Yapacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.

Özdemir, Bein Sports'taki açıklamalarında, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşılı taraftarların maçlara girebilmesi yönünde karar aldıklarını belirterek, taraftarları aşıya davet etti.

Bu arada Kulüpler Birliği ile uyuşmadıkları dönemler olduğunu ifade eden Nihat Özdemir, "Bu, normal. Her şeyin birebir örtüşmesi mümkün değil. TFF olarak bize düşen şey, herkesi dinlemek. Biz TFF olarak herkesi dinleriz ama netice olarak kararı TFF verir" diye konuştu.