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12 Ağu 2021 - 14:03

Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler!

Masterchef 2020’de öyle bir kaos çıktı ki görenler ‘’KavgaChef Türkiye 2021’’ şeklinde yorum yaptı. Sinirlerine hakim olamayan o isim neredeyse diskalifiye olacaktı. İzleyenlerin bile tüylerini ürperten o olayda yarışmacı neredeyse diskalifiye edilecekti. Ucundan yırtmayı başaran Masterchef yarışmacısı bakın neler yaşadı…