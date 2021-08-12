12 Ağu 2021 - 14:03 Güncelleme: 12 Ağu 2021 - 15:01
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler!
Masterchef 2020’de öyle bir kaos çıktı ki görenler ‘’KavgaChef Türkiye 2021’’ şeklinde yorum yaptı. Sinirlerine hakim olamayan o isim neredeyse diskalifiye olacaktı. İzleyenlerin bile tüylerini ürperten o olayda yarışmacı neredeyse diskalifiye edilecekti. Ucundan yırtmayı başaran Masterchef yarışmacısı bakın neler yaşadı…
Yeni sezona oldukça heyecanlı bir giriş yapan Masterchef 2021 yarışması izleyenleri şoke edecek bir olay yaşadı. Stüdyo da yaşanan gergin anlar TV ekranlarına da yansıdı. Yarışmacının sinirli halleri neredeyse diskalifiye olmasına neden olacaktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.