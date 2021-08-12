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12 Ağu 2021 - 14:45

Bu Haber Kripto Para Sorularını Akıllardan Siler! Lionel Messi Transfer Ücretinin Bir Kısmı Kripto Para İle Ödenecek!

Futbol tarihinin en değerli oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi'nin FC Barcelona'dan ayrılmasıyla futbolda bir devir kapandı. Barcelona taraftarı olsun ya da olmasın herkesi gözyaşına boğan bir veda ile Messi, yıllardır oynadığı takıma veda etti. Ancak bunun şoku atlatılmadan şimdide transfer ücreti ile konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...