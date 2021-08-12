Bu Haber Kripto Para Sorularını Akıllardan Siler! Lionel Messi Transfer Ücretinin Bir Kısmı Kripto Para İle Ödenecek!
Futbol tarihinin en değerli oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi'nin FC Barcelona'dan ayrılmasıyla futbolda bir devir kapandı. Barcelona taraftarı olsun ya da olmasın herkesi gözyaşına boğan bir veda ile Messi, yıllardır oynadığı takıma veda etti. Ancak bunun şoku atlatılmadan şimdide transfer ücreti ile konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...
İspanyol takımı Barcelona’ya vedasının ardından Messi, Fransız spor kulübü Paris Saint-Germain ile üçüncü yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Bugün çıkan Reuters haberine göre Messi’nin transferinin mali paketinde fiat para birimlerinin yanı sıra transfer olduğu spor kulübü Paris Saint-Germain’in fan token’ı PSG de yer alıyor.
Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) nedir?
Paris Saint Germain Fan Token (PSG), Paris Saint Germain Spor Kulübü’nün Socios.com ile çıkardığı fan tokenidir. PSG bilet alımında, çeşitli etkinliklerde ve özel ödüllerde kullanılabilmektedir.
12 Ağu 2021 - 14:45 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.