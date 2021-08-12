Ethereum Tabuları Yıkmaya Devam Ediyor! Yükseliş Giderek Artıyor! Ethereum'a Neler Oluyor?
Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli kripto para birimi olan Ethereum'da işlem hacmi 2. çeyrekte %2'den fazla arttı. İşte detaylar...
İngiltere'de ilk Bitcoin'e dayalı borsa yatırım ürününü haziran ayında hayata geçiren ETC Group, Ethereum'da işlem hacminin 2. çeyrekte %2,000'den fazla arttığını bildirdi.
Kuruluşun verilerine göre, Bitcoin'in ardından en çok kullanılan ikinci kripto para olan Ethereum'un işlem hacmi dönem içinde 36,1 milyar dolardan 777,1 milyar dolara yükseldi.
Verilere göre öte yandan Bitcoin nisan ayında Bitcoin madenciliği yapan kuruluşlara 3 milyar dolarlık gelir sağladı.
12 Ağu 2021 - 15:11 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.