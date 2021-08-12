- 12 Ağu 2021 - 15:11 G: 12 Ağu 2021 - 15:15

Ethereum Tabuları Yıkmaya Devam Ediyor! Yükseliş Giderek Artıyor! Ethereum'a Neler Oluyor?

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli kripto para birimi olan Ethereum'da işlem hacmi 2. çeyrekte %2'den fazla arttı. İşte detaylar...

İngiltere'de ilk Bitcoin'e dayalı borsa yatırım ürününü haziran ayında hayata geçiren ETC Group, Ethereum'da işlem hacminin 2. çeyrekte %2,000'den fazla arttığını bildirdi.

 
 

Kuruluşun verilerine göre, Bitcoin'in ardından en çok kullanılan ikinci kripto para olan Ethereum'un işlem hacmi dönem içinde 36,1 milyar dolardan 777,1 milyar dolara yükseldi.

Verilere göre öte yandan Bitcoin nisan ayında Bitcoin madenciliği yapan kuruluşlara 3 milyar dolarlık gelir sağladı.

12 Ağu 2021 - 15:11 - Kripto Para Haberleri

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