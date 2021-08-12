- 12 Ağu 2021 - 15:21 G: 12 Ağu 2021 - 15:27

Nasdaq Bu Haberle Adeta Yıkıldı! Ünlü Teknoloji Şirketinden Kripto Para Hamlesi! Hisse Fiyatları Coştu!

Yeni yapılan duyuruya göre, 61 milyon dolarlık şirket Powerbridge kripto para madenciliği pazarına girmeyi planlıyor. Şirketin planı, küresel olarak Bitcoin ve Ethereum madenciliği yapmak. NASDAQ borsasını resmen sallayan haberle ilgili detaylar haberimizde..

Powerbridge özel bir ekip kurmanın peşinde

Powerbridge kripto para madenciliği yönünü geliştirecek özel bir ekip oluşturuyor. Şirketin başkanı, kripto para piyasasıyla ilgili küresel iyimserliği paylaştıklarını ve madenciliğin tüm blockchain stratejilerinin sadece bir parçası olduğunu belirtti. Powerbridge, dünya çapında Bitcoin ve Ethereum madencilik istasyonlarını kullanarak temiz enerji inşa etmeyi dört gözle bekliyor. Dijital varlıkların madenciliği doğrudan şirketin büyümesine yönelik olacak.

 

Şirket hakkında

Powerbridge, Nasdaq’ta listelenen ve SaaS çözümleri sunan bir şirket. Şirketin ana hizmetlerine ek olarak, özel olarak kripto para madenciliği ile çalışan bir Powerbridge Blockchain departmanına sahip. Madenciliğe ek olarak şirket, IPFS dağıtılmış ağ hizmetleri ve çeşitli Blockchain uygulamaları da sunmakta. Powerbridge’in SaaS platformu, e-ticaret, tedarik zinciri, veri zekası ve IoT çözümleri sağlamak için dünya çapındaki şirketlerle entegre olarak çalışıyor.

Şirket, Çin’deki son kripto para madenciliği yasağının ardından madencilik kapasitesinin büyük bir bölümünü kaybeden bir ağa ek hash gücü sağlayacak. Haberin yazıldığı sırada, Bitcoin ve Ethereum’un hash oranı sırasıyla 112 milyon TH/s ve 583 TH/s seviyelerinde.

 

Yatırımcılar gelişmeden memnun

Nasdaq’ta listelenen büyük oyuncuların kripto madenciliği sektörüne kayması endüstrinin geleceği açısından büyük umut vadediyor. Bu gibi şirketlerin devamının geleceğini düşünen yatırımcılar, benimsenmenin arttıkça piyasanın yükselişinin kaçınılmaz olduğunu belirten sosyal medya paylaşımlarıyla keyiflerini dile getirmekten kaçınmıyorlar.

12 Ağu 2021 - 15:21 - Kripto Para Haberleri

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