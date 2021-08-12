- 12 Ağu 2021 - 15:22 G: 12 Ağu 2021 - 15:41

Masterchef’te İfşa Kaosu Bitmek Bilmiyor! Acun Ilıcalı Bir Süre Yayından Kaldırabilir… İçeriden Yine Bilgi Sızdırıldı! Biri Yarışmayı İfşalıyor…

Masterchef Kahini yine ifşa etti. Masterchef ifşa kaosu asla bitmek bilmiyor. Acun dişini sıktı ama bu kadarı da fazla. Acun Ilıcalı bir süre o programı yayından kaldırabilir. İçeriden yine bilgi sızdırıldı. ‘’Biri yarışmayı ifşalıyor…’’

Masterchef Kahini Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkarttı!

Yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan Masterchef’in her bölümü ifşalanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın bu duruma çok sinirlendiği ve programı bir süre yayından kaldırılabileceği iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. Masterchef kahini yine durmadı. Tüm uyarılara rağmen ifşalara devam eden Masterchef kahini bu defa ileriye gitti. Programı neredeyse kaldırtacak. İşte o haberin detayları…

Devam Etmek İçin Diğer Sayfaya GEÇİNİZ>>>>>

12 Ağu 2021 - 15:22 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler! mask
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler!
Masterchef Stüdyosu Karıştı, Ortalık Birbirine Girdi! Azize Tüm Sinirini Bıraktı ve O Lafı Söyledi! mask
Masterchef Stüdyosu Karıştı, Ortalık Birbirine Girdi! Azize Tüm Sinirini Bıraktı ve O Lafı Söyledi!
Masterchef’te Araz Rüzgarı Esiyor! Somer Şef ve Mehmet Şef’i Öyle Hallere Soktu ki; Yıkıldılar! mask
Masterchef’te Araz Rüzgarı Esiyor! Somer Şef ve Mehmet Şef’i Öyle Hallere Soktu ki; Yıkıldılar!
Masterchef Yarışmacısı Hüseyin Yasin Obuz’u Taklit Etti! Yasin Obuz Buna Çok Sinirlenecek! Ortalık Birbirine Düşüyor! mask
Masterchef Yarışmacısı Hüseyin Yasin Obuz’u Taklit Etti! Yasin Obuz Buna Çok Sinirlenecek! Ortalık Birbirine Düşüyor!
Masterchef Görkem Demiral Kimdir, Yarışmaya Nasıl Nereden Katıldı? Masterchef Görkem Demiral Kaç Yaşında Nereli? Masterchef Görkem Demiral Ablası Kim? mask
Masterchef Görkem Demiral Kimdir, Yarışmaya Nasıl Nereden Katıldı? Masterchef Görkem Demiral Kaç Yaşında Nereli? Masterchef Görkem Demiral Ablası Kim?
Acun Ilıcalı’nın Bir Çocuğu Daha mı Oluyor? Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Bu İddialar Sosyal Medyayı Sallıyor! mask
Acun Ilıcalı’nın Bir Çocuğu Daha mı Oluyor? Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Bu İddialar Sosyal Medyayı Sallıyor!
Masterchef Görkem Demiral kimdir? Masterchef Görkem Demiral kaç yaşında, nereli? İşte instagram adresi mask
Masterchef Görkem Demiral kimdir? Masterchef Görkem Demiral kaç yaşında, nereli? İşte instagram adresi
Mastercehef 12 Ağustos 2021 Kim Kazandı? Masterchef’te Kim Kazandı, Ana Kadroya Kim Girdi? Masterchef Kazanan İsim Kimdir, Yaşı Memleketi? mask
Mastercehef 12 Ağustos 2021 Kim Kazandı? Masterchef’te Kim Kazandı, Ana Kadroya Kim Girdi? Masterchef Kazanan İsim Kimdir, Yaşı Memleketi?
MasterChef 2021 Full İzle! 12 Ağustos 2021 MasterChef 36. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 12 Ağustos 2021 MasterChef 36. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 11 Ağustos 2021 MasterChef 35. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 11 Ağustos 2021 MasterChef 35. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler! mask
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler!
Masterchef Stüdyosu Karıştı, Ortalık Birbirine Girdi! Azize Tüm Sinirini Bıraktı ve O Lafı Söyledi! mask
Masterchef Stüdyosu Karıştı, Ortalık Birbirine Girdi! Azize Tüm Sinirini Bıraktı ve O Lafı Söyledi!
Masterchef’te Araz Rüzgarı Esiyor! Somer Şef ve Mehmet Şef’i Öyle Hallere Soktu ki; Yıkıldılar! mask
Masterchef’te Araz Rüzgarı Esiyor! Somer Şef ve Mehmet Şef’i Öyle Hallere Soktu ki; Yıkıldılar!
Masterchef Yarışmacısı Hüseyin Yasin Obuz’u Taklit Etti! Yasin Obuz Buna Çok Sinirlenecek! Ortalık Birbirine Düşüyor! mask
Masterchef Yarışmacısı Hüseyin Yasin Obuz’u Taklit Etti! Yasin Obuz Buna Çok Sinirlenecek! Ortalık Birbirine Düşüyor!
Müge Anlı Geri Döneceği Tarihi Açıkladı! Sosyal Medya Hesabından O Tarihi Duyurdu! Sevenleri Çığlık Çığlığa… mask
Müge Anlı Geri Döneceği Tarihi Açıkladı! Sosyal Medya Hesabından O Tarihi Duyurdu! Sevenleri Çığlık Çığlığa…
Şeyma Subaşı’nın Fiziği Gündeme Bomba Gibi Oturdu! O Fiziği Elde Etmek İçin Kan Ter İçinde Kaldı! İşte Şeyma Subaşı’nın Fiziğinin Sırrı… mask
Şeyma Subaşı’nın Fiziği Gündeme Bomba Gibi Oturdu! O Fiziği Elde Etmek İçin Kan Ter İçinde Kaldı! İşte Şeyma Subaşı’nın Fiziğinin Sırrı…
Masterchef Tunahan Kırmızı Oda Dizisine Geliyor! Yeni Sezonda Kırmızı Oda Dizisiyle Ekranlara Dönüyor! mask
Masterchef Tunahan Kırmızı Oda Dizisine Geliyor! Yeni Sezonda Kırmızı Oda Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!
2021 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlar? 1 Muharrem 2021 Ne Zaman? mask
2021 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlar? 1 Muharrem 2021 Ne Zaman?
Muharrem Ayı Neyi İfade Eder, Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu 2021 Ne Zaman? Muharrem Ayının Özellikleri Nelerdir? mask
Muharrem Ayı Neyi İfade Eder, Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu 2021 Ne Zaman? Muharrem Ayının Özellikleri Nelerdir?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler! mask
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler!
Masterchef Stüdyosu Karıştı, Ortalık Birbirine Girdi! Azize Tüm Sinirini Bıraktı ve O Lafı Söyledi! mask
Masterchef Stüdyosu Karıştı, Ortalık Birbirine Girdi! Azize Tüm Sinirini Bıraktı ve O Lafı Söyledi!
Masterchef’te Araz Rüzgarı Esiyor! Somer Şef ve Mehmet Şef’i Öyle Hallere Soktu ki; Yıkıldılar! mask
Masterchef’te Araz Rüzgarı Esiyor! Somer Şef ve Mehmet Şef’i Öyle Hallere Soktu ki; Yıkıldılar!
Masterchef Yarışmacısı Hüseyin Yasin Obuz’u Taklit Etti! Yasin Obuz Buna Çok Sinirlenecek! Ortalık Birbirine Düşüyor! mask
Masterchef Yarışmacısı Hüseyin Yasin Obuz’u Taklit Etti! Yasin Obuz Buna Çok Sinirlenecek! Ortalık Birbirine Düşüyor!
Masterchef Görkem Demiral Kimdir, Yarışmaya Nasıl Nereden Katıldı? Masterchef Görkem Demiral Kaç Yaşında Nereli? Masterchef Görkem Demiral Ablası Kim? mask
Masterchef Görkem Demiral Kimdir, Yarışmaya Nasıl Nereden Katıldı? Masterchef Görkem Demiral Kaç Yaşında Nereli? Masterchef Görkem Demiral Ablası Kim?
Müge Anlı Geri Döneceği Tarihi Açıkladı! Sosyal Medya Hesabından O Tarihi Duyurdu! Sevenleri Çığlık Çığlığa… mask
Müge Anlı Geri Döneceği Tarihi Açıkladı! Sosyal Medya Hesabından O Tarihi Duyurdu! Sevenleri Çığlık Çığlığa…
Şeyma Subaşı’nın Fiziği Gündeme Bomba Gibi Oturdu! O Fiziği Elde Etmek İçin Kan Ter İçinde Kaldı! İşte Şeyma Subaşı’nın Fiziğinin Sırrı… mask
Şeyma Subaşı’nın Fiziği Gündeme Bomba Gibi Oturdu! O Fiziği Elde Etmek İçin Kan Ter İçinde Kaldı! İşte Şeyma Subaşı’nın Fiziğinin Sırrı…
Masterchef Tunahan Kırmızı Oda Dizisine Geliyor! Yeni Sezonda Kırmızı Oda Dizisiyle Ekranlara Dönüyor! mask
Masterchef Tunahan Kırmızı Oda Dizisine Geliyor! Yeni Sezonda Kırmızı Oda Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!
Survivor Ayşe Yüksel Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yokluğunu Fırsat Bildi ama Aleyna Kalaycıoğlu Meydanı Boş Bırakmadı! mask
Survivor Ayşe Yüksel Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yokluğunu Fırsat Bildi ama Aleyna Kalaycıoğlu Meydanı Boş Bırakmadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ripple (XRP) Hareketliliği İyice Arttı! Ne Anlama Geliyor? Yükseliş Habercisi mi? mask
Ripple (XRP) Hareketliliği İyice Arttı! Ne Anlama Geliyor? Yükseliş Habercisi mi?
Tam 138 Milyon XRP Taşındı! Bu Hareketler Ne Anlama Geliyor? Ripple'da Neler Oluyor? mask
Tam 138 Milyon XRP Taşındı! Bu Hareketler Ne Anlama Geliyor? Ripple'da Neler Oluyor?
Bitcoin'de Yükseliş Yavaşladı! Sert Düzeltme Gelebilir! Bitcoin'de Neler Oluyor? mask
Bitcoin'de Yükseliş Yavaşladı! Sert Düzeltme Gelebilir! Bitcoin'de Neler Oluyor?
Ünlü Analist: "Dinlemezseniz Pişman Olursunuz!" Ripple'ın Fiyatı Tam 300 Kat Artacak! XRP Alınır mı? mask
Ünlü Analist: "Dinlemezseniz Pişman Olursunuz!" Ripple'ın Fiyatı Tam 300 Kat Artacak! XRP Alınır mı?
Sergei Shvetsov: "Bitcoin Almak Mayın Tarlasında Yürümek Gibi!" Rusya'da Neler Oluyor! İşte Detaylar... mask
Sergei Shvetsov: "Bitcoin Almak Mayın Tarlasında Yürümek Gibi!" Rusya'da Neler Oluyor! İşte Detaylar...
Rusya Merkezi Bankası Gözdağı Verdi! Bitcoin Yatırımcılarına Mesajı Sert Oldu! İşte Detaylar... mask
Rusya Merkezi Bankası Gözdağı Verdi! Bitcoin Yatırımcılarına Mesajı Sert Oldu! İşte Detaylar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status