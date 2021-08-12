Masterchef’te İfşa Kaosu Bitmek Bilmiyor! Acun Ilıcalı Bir Süre Yayından Kaldırabilir… İçeriden Yine Bilgi Sızdırıldı! Biri Yarışmayı İfşalıyor…

Yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan Masterchef’in her bölümü ifşalanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın bu duruma çok sinirlendiği ve programı bir süre yayından kaldırılabileceği iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. Masterchef kahini yine durmadı. Tüm uyarılara rağmen ifşalara devam eden Masterchef kahini bu defa ileriye gitti. Programı neredeyse kaldırtacak. İşte o haberin detayları…

Devam Etmek İçin Diğer Sayfaya GEÇİNİZ>>>>>