Masterchef’te İfşa Kaosu Bitmek Bilmiyor! Acun Ilıcalı Bir Süre Yayından Kaldırabilir… İçeriden Yine Bilgi Sızdırıldı! Biri Yarışmayı İfşalıyor…
Masterchef Kahini yine ifşa etti. Masterchef ifşa kaosu asla bitmek bilmiyor. Acun dişini sıktı ama bu kadarı da fazla. Acun Ilıcalı bir süre o programı yayından kaldırabilir. İçeriden yine bilgi sızdırıldı. ‘’Biri yarışmayı ifşalıyor…’’
Yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan Masterchef’in her bölümü ifşalanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın bu duruma çok sinirlendiği ve programı bir süre yayından kaldırılabileceği iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. Masterchef kahini yine durmadı. Tüm uyarılara rağmen ifşalara devam eden Masterchef kahini bu defa ileriye gitti. Programı neredeyse kaldırtacak. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.