Sarı Fırtına Altın'a Gelen Vuruyor Giden Vuruyor! Bitcoin Darbesi Ağır Oldu! İşte Detaylar...

Yalnız bu aralar halkın yeni bir sevgilisi daha var. Kripto paralar… Türkiye’de hesap açan yaklaşık 5 milyon kişiden bahsediyoruz.

Dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında… Hırvatistan, Uruguay, Moğolistan, Yeni Zelanda, İrlanda… Herhangi birini boşalt, Türkiye’de kripto para borsalarında yatırım yap. Aynı hesap…

Nitekim altında çok yüksek beklentiler söz konusuyken hani eski Türk filmlerinde adamı ortaya alıp tokatlaya tokatlaya aralarında budalaya çevirirler ya… Sarı metal bugünlerde o pozisyonda…

İşte bu durumun en önemli nedenlerinde biri de Bitcoin ve yaklaşık 10 bin arkadaşı… Çok büyük yatırımlar altından oraya kaydı.

Piyasada işlem gören kripto paraların çoğunun geleceği yok! Zira her evrim sürecinde olduğu gibi güçlüler ayakta kalacak. Doğumun sancıları ile birlikte milyarlarca dolar batacak…

Kripto deyince öncelikle Avatar’daki yaşam ağacı gibi olan Bitcoin’i baz almak gerekli…

Nitekim Bitcoin tanıtımının yapıldığı belgede referansı altın madeniydi… Altın madenciliği gibi Bitcoin madenciliği kavramı hayatımıza girdi.

Bundan tam 12 yıl önce… 5 Ekim 2009 tarihinde Bitcoin’in açıklanan ilk fiyatı neydi? Bir zamanlar buralar dutluktu der gibi 1309 Bitcoin 1 dolara eşitti… O gün 1 ons altın 1016 dolardan işlem görüyordu.

Çarpalım… Sadece bir ons altın alabilmek için 1 milyon 330 bin Bitcoin ödemek gerekiyordu! Bugün ise “Bitcoin Bey” diyoruz kendisine… Bir Bitcoin ile 26 Ons altın alır, kalanıyla da ev döşersin… Geçmişe bakar dizini döversin… O derece…

Peki, altın dünyada ne işe yarar? Koca bir hiç! Satrançtaki şah gibi… En değerli taş olmasına karşın kullanım alanı olmayan bir yapıya sahip… Piyon bile vezir olabilirken, garibim şah tek tek ilerleyebiliyor tahtada…

Bir anlamda Bitcoin’in mantığını anlamayanlar için altın da matah bir değer değil… İkisinin de kıymetli olmasının sebebi insanların onları öyle kabul etmesi.

Biri sanal diğeri somut diyorsan, hikaye çok farlı yerlere kayar… Siz altın fiyatlarını ciddi ciddi arz-talep dengesi ile belirlediğini mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz!

Zira altın borsalarda fiziki olarak işlem görmez… Bu durum çok büyük finans şirketlerine yüksek kaldıraç oranlarıyla manipülasyon yapma imkanı tanır… İster fiyatı kanatlandırır isterse yere çakar…

JP Morgan Chase, altın piyasasını manipüle ederken ebelendi… Hilafsız 920 milyon dolar cezayı kabul etti… Ettiği karın yanında verilen ceza devede kulak bile değildi…

Dünya piyasalarında günde 145 milyar dolarlık altın alınıp satılıyor. Oysa yılda sadece 200 milyar dolarlık altın madenlerden çıkartılıyor.

Bu ne demek? Kaba bir hesapla dört günde 3 yıllık üretime denk altın alınıp satılıyor. Fiyatlama bilgisayar ekranında, kontratlarla… Gerçekten alınıp satılan bir şey yok ortada…

Altının petrol gibi yenilenemeyen kaynak değil… Tam tersine geri dönüştürülebilir. Yani bugünden sonra çıkaramasa da hiç altınsız kalınmayacak. Fakat her zaman bir fiyatı olacak. Sırf rezervleri sınırlı olmasından dolayı değerli kalacak.

Oysa Bitcoin henüz emekleme döneminde… Önündeki engeller nedeniyle “çok riskli” statüsünde… Devletler ellerindeki para basma gücünü kaybedip kripto paralara teslim olmayı nereye kadar kabul edebilir?

Zira Blockchain teknolojisi artık finansın yeni yaşam biçimi… Dönüş yok artık geri… Hele Bitcoin’in çocukları… Zengin de eder rezil de… Şahsım şans tanıyor kendilerine… “Kaybolacak hayallerinizden Muratoğlu sorumlu değildir” ibaresiyle…