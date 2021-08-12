Sarı Fırtına Altın'a Gelen Vuruyor Giden Vuruyor! Bitcoin Darbesi Ağır Oldu! İşte Detaylar...
Türk halkının altına olan tutkusu malum… Altın aşkı tedavi edilemez bir hastalığa yakalanmak gibi her fiyattan toplama saplantısı had safhada… Son günlerde yaşanan düşüşün ardından bir tokatta Bitcoin'den geldi. İşte detaylar...
Yalnız bu aralar halkın yeni bir sevgilisi daha var. Kripto paralar… Türkiye’de hesap açan yaklaşık 5 milyon kişiden bahsediyoruz.
Dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında… Hırvatistan, Uruguay, Moğolistan, Yeni Zelanda, İrlanda… Herhangi birini boşalt, Türkiye’de kripto para borsalarında yatırım yap. Aynı hesap…
İşte bu durumun en önemli nedenlerinde biri de Bitcoin ve yaklaşık 10 bin arkadaşı… Çok büyük yatırımlar altından oraya kaydı.
Piyasada işlem gören kripto paraların çoğunun geleceği yok! Zira her evrim sürecinde olduğu gibi güçlüler ayakta kalacak. Doğumun sancıları ile birlikte milyarlarca dolar batacak…
Kripto deyince öncelikle Avatar’daki yaşam ağacı gibi olan Bitcoin’i baz almak gerekli…
Nitekim Bitcoin tanıtımının yapıldığı belgede referansı altın madeniydi… Altın madenciliği gibi Bitcoin madenciliği kavramı hayatımıza girdi.
Bundan tam 12 yıl önce… 5 Ekim 2009 tarihinde Bitcoin’in açıklanan ilk fiyatı neydi? Bir zamanlar buralar dutluktu der gibi 1309 Bitcoin 1 dolara eşitti… O gün 1 ons altın 1016 dolardan işlem görüyordu.
Çarpalım… Sadece bir ons altın alabilmek için 1 milyon 330 bin Bitcoin ödemek gerekiyordu! Bugün ise “Bitcoin Bey” diyoruz kendisine… Bir Bitcoin ile 26 Ons altın alır, kalanıyla da ev döşersin… Geçmişe bakar dizini döversin… O derece…
Bir anlamda Bitcoin’in mantığını anlamayanlar için altın da matah bir değer değil… İkisinin de kıymetli olmasının sebebi insanların onları öyle kabul etmesi.
Biri sanal diğeri somut diyorsan, hikaye çok farlı yerlere kayar… Siz altın fiyatlarını ciddi ciddi arz-talep dengesi ile belirlediğini mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz!
Zira altın borsalarda fiziki olarak işlem görmez… Bu durum çok büyük finans şirketlerine yüksek kaldıraç oranlarıyla manipülasyon yapma imkanı tanır… İster fiyatı kanatlandırır isterse yere çakar…
JP Morgan Chase, altın piyasasını manipüle ederken ebelendi… Hilafsız 920 milyon dolar cezayı kabul etti… Ettiği karın yanında verilen ceza devede kulak bile değildi…
Dünya piyasalarında günde 145 milyar dolarlık altın alınıp satılıyor. Oysa yılda sadece 200 milyar dolarlık altın madenlerden çıkartılıyor.
Bu ne demek? Kaba bir hesapla dört günde 3 yıllık üretime denk altın alınıp satılıyor. Fiyatlama bilgisayar ekranında, kontratlarla… Gerçekten alınıp satılan bir şey yok ortada…
Oysa Bitcoin henüz emekleme döneminde… Önündeki engeller nedeniyle “çok riskli” statüsünde… Devletler ellerindeki para basma gücünü kaybedip kripto paralara teslim olmayı nereye kadar kabul edebilir?
Zira Blockchain teknolojisi artık finansın yeni yaşam biçimi… Dönüş yok artık geri… Hele Bitcoin’in çocukları… Zengin de eder rezil de… Şahsım şans tanıyor kendilerine… “Kaybolacak hayallerinizden Muratoğlu sorumlu değildir” ibaresiyle…
12 Ağu 2021 - 15:45 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.