12 Ağu 2021 - 15:55 Güncelleme: 12 Ağu 2021 - 16:01
Hut 8 Mining İkinci Çeyrekte Kazdığı Bitcoin Miktarı Belli Oldu! Bitcoin Madenciliğinde Neler Oluyor?
Kanada merkezli kripto para madencisi Hut 8 Mining, yılın ikinci çeyreğinde 553 tane Bitcoin (BTC) üretip çeyrek genelinde 33.5 milyon dolarlık rekor gelir elde ettiğini açıkladı. İşte detaylar...
- Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 795 Bitcoin kazıp, 7.3 milyon dolar gelir elde eden Hut 8 Mining, bu çeyrekte 25 milyon doları kazdığı Bitcoinlerden olmak üzere yaklaşık 26.7 milyon dolar gelir sağladı. Çeyrek için yaklaşık 16.2 milyon dolarlık net zarar açıklandı.
- Halihazırda 1,37 EH/s değerinde hash gücü bulunan şirket, MicroBT ile Nvidia’dan alacağı toplamda 21.953 adet yeni cihazla bunu yaklaşık 2,7 EH/s seviyesine çıkarmayı planlıyor. Şirketin hedefi, siparişler teslim edildikten sonra günde 20-25 arasında BTC üretmek.
- Toronto borsasında listelenen Alberta merkezli şirket, haziranın başında yaptığı açıklamada hisselerini Nasdaq’ta listelemek için de gerekli izni aldığını duyurmuştu.
- Şirketin rezervinde 3.824 adet Bitcoin olduğu, bunların 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 132 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olduğu belirtildi.
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12 Ağu 2021 - 15:55 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.