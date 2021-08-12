- 12 Ağu 2021 - 15:55 G: 12 Ağu 2021 - 16:01

Hut 8 Mining İkinci Çeyrekte Kazdığı Bitcoin Miktarı Belli Oldu! Bitcoin Madenciliğinde Neler Oluyor?

Kanada merkezli kripto para madencisi Hut 8 Mining, yılın ikinci çeyreğinde 553 tane Bitcoin (BTC) üretip çeyrek genelinde 33.5 milyon dolarlık rekor gelir elde ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

  • Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 795 Bitcoin kazıp, 7.3 milyon dolar gelir elde eden Hut 8 Mining, bu çeyrekte 25 milyon doları kazdığı Bitcoinlerden olmak üzere yaklaşık 26.7 milyon dolar gelir sağladı. Çeyrek için yaklaşık 16.2 milyon dolarlık net zarar açıklandı.
  • Halihazırda 1,37 EH/s değerinde hash gücü bulunan şirket, MicroBT ile Nvidia’dan alacağı toplamda 21.953 adet yeni cihazla bunu yaklaşık 2,7 EH/s seviyesine çıkarmayı planlıyor. Şirketin hedefi, siparişler teslim edildikten sonra günde 20-25 arasında BTC üretmek.
  • Toronto borsasında listelenen Alberta merkezli şirket, haziranın başında yaptığı açıklamada hisselerini Nasdaq’ta listelemek için de gerekli izni aldığını duyurmuştu.
  • Şirketin rezervinde 3.824 adet Bitcoin olduğu, bunların 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 132 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olduğu belirtildi.

12 Ağu 2021 - 15:55 - Kripto Para Haberleri

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