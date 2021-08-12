Messi’nin Ücretinin Bir Bölümü PSG Fan Token ile Ödenecek! PSG Fan Token'in Değeri Yüzde 130 Arttı

PSG konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Messi'nin imza ücretine dahil olan token'lerin, kulübün taraftarları için jeton sağlayıcısı olan Socios.com tarafından temin edildiğini açıkladı. Kulüp, toplam ödemenin yüzde kaçının Fan token ile yapıldığını belirtmedi.

PSG Fan Token'in değeri yüzde 130 arttı

Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve PSG'ye transfer söylentilerinin çıktığı an "PSG Fan Token" fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti.

Yaklaşık 52 milyon dolarlık bir piyasa değeri olan PSG'nin tokeni, Messi'nin gelişiyle ilgili spekülasyonlarıyla en yüksek seviyesi olan 60 doların üzerine çıkarak sadece beş gün içinde yüzde 130 arttı.