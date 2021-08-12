Uniswap'dan Gelen Rekor Deprem Etkisi Yarattı! Milyar Dolarlık Rekor Dönüm Noktası Olabilir! İşte Detaylar...

Başarı, 11 Ağustos’ta protokol kurucusu Hayden Adams tarafından retweetlendi. Uniswap v2 ve v3 için kümülatif işlem ücretlerini birleştiren tablo, IntoTheBlock araştırma başkanı Lucas Outumuro tarafından paylaşıldı.

Tablo, Uniswap v2’nin toplamın dörtte üçünden daha popüler bir seçim olduğunu gösteriyor. Rakamların yalnızca Ethereum ana ağında v2 ve v3 ücretlerini hesaba kattığını kaydetti. Katman 2 ölçeklendirme sağlayıcısı Optimistic Ethereum’da v1 ve v3 dahil olmak üzere toplam ücretler yaklaşık 1,02 milyar dolar.

Uniswap vs BTC & ETH

Karşılaştırma olarak Bitcoin ve Ethereum için tüm zamanların işlem ücretleri sorulduğunda, araştırmacı BTC‘nin lansmanından bu yana 2,24 milyar dolar ve ETH’nin 4,75 milyar dolar olduğunu belirtti.

Günlük ücretler açısından CryptoFees, Uniswap’ın son yedi gün içinde günde ortalama 3,89 milyon dolar kazandığını bildiriyor. Bununla birlikte, Ethereum, geçen hafta boyunca 18,9 milyar dolarlık ortalama günlük işlem ücreti ile önde gidiyor.

Üçüncü sırada, günlük ortalama 2,6 milyon dolarlık ücretle Binance Smart Chain yer aldı. Bitcoin, günde ortalama 568.000 dolar işlem ücretiyle altıncı sırada yer aldı.

Ethereum yakım takipçisi ultrason.money, Uniswap’ın Londra yükseltmesinin dağıtılmasından bu yana geçen hafta mevcut fiyatlarla yaklaşık 3,28 milyon dolar değerinde 1.053 ETH yaktığını bildiriyor.

Bununla birlikte, OpenSea NFT pazarı, baskı sırasında yakılan 1.953 ETH ile yakma açısından en üst sırada yer aldığı için ikinci sıradaydı. Yakın zamanda BeInCrypto tarafından bildirildiği üzere, NFT platformundaki aktivite artışı, artan bot aktivitesine bağlı olabilir.

Geçen hafta gaz fiyatlarındaki artışla birlikte ücretlerin dolar değeri arttı. Büyük ölçüde NFT’ler tarafından yönlendirilen Ethereum’daki ortalama işlem maliyeti şu anda Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviye olan 20 dolar civarında.

Etherscan’ın gaz takipçisi, Uniswap’ta token takası gibi daha karmaşık eylemlerin şu anda sürdürülemez bir ortalama olan 26 dolara mal olduğunu bildiriyor.

UNI fiyat görünümü

CoinGecko’ya göre Uniswap’ın yerel UNI tokeni bugün %5 düşüşle 29 dolara geriledi.

UNI, son iki haftada %48 gibi büyük bir kazanç elde etti, ancak hâlâ 3 Mayıs’taki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 45 dolardan %47 aşağıda.