Hackerlar Paraları İade Ediyor! Planları Ne? Kripto Paralara Güven Tehlikede Mi?

Hacker, 354 Milyon Doları İade Etti

Sosyal medya üzerinden çeşitli açıklamalarda bulunan ve yaptığı transferlerin not kısımlarını da açıklama bölümü olarak kullanan hacker, ilk olarak dünyayı kurtarmak istediğini ve amacının kötü olmadığını vurguladı. Hacker, bu saldırının arkasında kötü bir amacı olmadığını belirtse de eyleme geçmeden bunun kanıtlanmayacağını bildiğin için de fonların iadesine başladı.

11 Ağustos tarihinde Poly Network ekibinin kendisi ile iletişime geçmesini talep eden hacker, bunu başarmış olacak ki milyonlarca doları iade etmeye başladı. Hacker, aktarılan bilgilere göre 354 milyon doları yine Poly Network’ün Ethereum ve Polygon ağları üzerindeki cüzdanlarına gönderdiği açıklandı.

Yapılan analizlerde ise hackerın aynı zamanda özel anahtarları da ele geçirdiği ve aslında bu saldırıyı çok basit bir şekilde gerçekleştirdiği görüldü. Poly Network, hackerın varlıklarını farklı cüzdanlara aktardığını belirtse de kendisi uzunca bir süre aynı cüzdanı kullandı.

Elliptic CEO’su Tom Robinson ise konu hakkında yaptığı açıklamada hackerın fonları iade etme sebebinin bu kadar büyük bir meblağı aklamakta zorluk yaşayacağını tahmin etmesi olduğunu vurguladı. Hackerın bu sebeple fonların büyük bir kısmını iade ettiği iddia ediliyor. Hacker ise bunu eğlence için yaptığını ve amacının para olmadığını vurgulamıştı.