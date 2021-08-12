- 12 Ağu 2021 - 16:52 G: 12 Ağu 2021 - 16:57

DOGE Tahmini İnsanı Cezbediyor! "Bitcoin ve Diğerleri Geride Kalacak!" İşte Analistten Çarpıcı Yorum!

Bu sefer iddialı bir tahmin 565.500 Twitter takipçisi olan”The Crypto Dog” olarak bilinen kripto para trader’ından geliyor. Analiste göre DeFi ödeme ağı Terra (LUNA) zirveye doğru hızlanıyor ve güçlü bir yükseliş trendine sahip. Ayrıca, analistin DOGE içinde ilginç tahminleri bulunuyor. Ayrıntılar şu şekilde…

Terra (LUNA), geçtiğimiz 30 günde 2 kattan fazla değerlendi

Yazının yazıldığı sıralarda 16.66 dolardan işlem göre LUNA, geçtiğimiz bir aydan bu yana kendini ikiye katlamayı başardı. Piyasa değerine göre 23.sıraya yükseldi ve Mart ayı ATH’si olan 22.36 dolara 11 Ağustos’ta 18 dolarla en yakın seviyesini kaydetti. The Crypto Dog’a göre bu seviyeler, LUNA’nın ATH’sinden önceki son durakları. Sonrasında, analiste göre 21 Mart ATH’si açılabilir. Teknik grafiği şu şekilde:

 
Crypto Dog: Dogecoin (DOGE)’in BTC’den daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum

LUNA’dan 21 Mart zirvesini geride bırakmasını bekleyen analist, popüler memecoin DOGE için BTC’yi performansıyla geride bırakabileceğini düşünüyor. Crypto Dog, Dogecoin’in bir sonraki rallisini ateşleyebilecek olumlu bir teknik sinyal tespit ediyor. Bu arada, DOGE geçtiğimiz saatlerde %40 yükselerek 0.27 dolara ulaştı. Şu anda haftalık kazancı %36.3 ve 0.272 dolardan işlem görüyor. Analistin DOGE için teknik grafiği ve yorumları şu şekilde:

Daha önce gelen ses seviyesini beğendim. Daha yüksek likidite bulmayı başaracağımızı düşünüyorum.


12 Ağu 2021 - 16:52 - Kripto Para Haberleri

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