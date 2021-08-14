Survivor İlayda Şeker Öyle Açıldı ki; Instagram Alev Topuna Döndü! Aleyna Kalaycıoğlu Yalan Oldu, Tek Gerçek İlayda!
2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker’in bu fotoğrafı görenlerin yüreğini hoplattı. O fotoğraflardan sonra sosyal medyanın sık bahsedilen isimleri Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel artık tarihe karışacak. İlayda Şeker’in o paylaşımı diğer tüm Survivor yarışmacılarını küle döndürdü. Sosyal medyaya damga vuran bu olay hızlı bir şekilde yayıldı. İşte o görüntüler…
Survivor 2021 yarışmacıları arasından oldukça popüler bir yere sahip olan İlayda Şeker yine adından bahsettirdi. İlayda Şeker’in sosyal medyadan paylaştığı o görüntüler bomba gibi düştü. O paylaşımlar çok konuşulacak. Kıyafet çıkarmak nasıl olurmuş herkese gösterdi. İşte İlayda Şeker’in o halleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.