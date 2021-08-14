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14 Ağu 2021 - 10:24

Survivor İlayda Şeker Öyle Açıldı ki; Instagram Alev Topuna Döndü! Aleyna Kalaycıoğlu Yalan Oldu, Tek Gerçek İlayda!

2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker’in bu fotoğrafı görenlerin yüreğini hoplattı. O fotoğraflardan sonra sosyal medyanın sık bahsedilen isimleri Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel artık tarihe karışacak. İlayda Şeker’in o paylaşımı diğer tüm Survivor yarışmacılarını küle döndürdü. Sosyal medyaya damga vuran bu olay hızlı bir şekilde yayıldı. İşte o görüntüler…