- 14 Ağu 2021 - 10:24 G: 14 Ağu 2021 - 10:25

Survivor İlayda Şeker Öyle Açıldı ki; Instagram Alev Topuna Döndü! Aleyna Kalaycıoğlu Yalan Oldu, Tek Gerçek İlayda!

2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker’in bu fotoğrafı görenlerin yüreğini hoplattı. O fotoğraflardan sonra sosyal medyanın sık bahsedilen isimleri Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel artık tarihe karışacak. İlayda Şeker’in o paylaşımı diğer tüm Survivor yarışmacılarını küle döndürdü. Sosyal medyaya damga vuran bu olay hızlı bir şekilde yayıldı. İşte o görüntüler…

İlayda Şeker Yine Yaptı Yapacağını…

Survivor 2021 yarışmacıları arasından oldukça popüler bir yere sahip olan İlayda Şeker yine adından bahsettirdi. İlayda Şeker’in sosyal medyadan paylaştığı o görüntüler bomba gibi düştü. O paylaşımlar çok konuşulacak. Kıyafet çıkarmak nasıl olurmuş herkese gösterdi. İşte İlayda Şeker’in o halleri…

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14 Ağu 2021 - 10:24 Ankara- Yaşam

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