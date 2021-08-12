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12 Ağu 2021 - 17:14

Survivor İlayda Şeker’in Bu Fotoğrafı Yürek Hoplattı! Aleyna da; Ayşe de Tarihe Karışacak! Kıyafet Çıkarmak Nasıl Olurmuş Resmen Gösterdi!

2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker’in bu fotoğrafı görenlerin yüreğini hoplattı. O fotoğraflardan sonra sosyal medyanın sık bahsedilen isimleri Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel artık tarihe karışacak. İlayda Şeker’in o paylaşımı diğer tüm Survivor yarışmacılarını küle döndürdü. Sosyal medyaya damga vuran bu olay hızlı bir şekilde yayıldı. İşte o görüntüler…