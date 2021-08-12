Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Ağu 2021 - 18:11

ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız…

Bir çoğumuzun alışveriş adresi ŞOK öyle bir seri atakta bulundu ki BİM’de dahil olmak üzere tüm görenler kalakaldı. Elindeki ürünleri öyle ucuz fiyata satışa çıkardı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ŞOK’tan beklenmeyen o seri atak…