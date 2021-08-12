ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız…
Bir çoğumuzun alışveriş adresi ŞOK öyle bir seri atakta bulundu ki BİM’de dahil olmak üzere tüm görenler kalakaldı. Elindeki ürünleri öyle ucuz fiyata satışa çıkardı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ŞOK’tan beklenmeyen o seri atak…
Pazar yerinin ve dilediğiniz ürünlerin bulunduğu ŞOK tüm rakiplerine meydan okudu. Ürünlerini öyle ucuz fiyata koydu ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. ŞOK’un yaptığı bu ucuzluk indirimi görenleri şoke etti. Kapının önünde sıra oluşturabilecek kadar ucuza çıkardığını gören BİM bile şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.