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12 Ağu 2021 - 18:22

A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!

A101 öyle bir indirim yaptı ki görenler inanmakta güçlük çekti. Yaptığı indirimlerle beraber ürünlerini neredeyse bedavaya dağıtacak. Şubelerinin önü tıklım tıklım dolu olan BİM bu devasa indirim karşısında herkesi şoka soktu. Peki o indirim ürünleri neler? İndirim ne zaman başlayacak? İşte habere dair tüm detaylar…