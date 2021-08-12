- 12 Ağu 2021 - 18:22 G: 12 Ağu 2021 - 18:42

A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!

A101 öyle bir indirim yaptı ki görenler inanmakta güçlük çekti. Yaptığı indirimlerle beraber ürünlerini neredeyse bedavaya dağıtacak. Şubelerinin önü tıklım tıklım dolu olan BİM bu devasa indirim karşısında herkesi şoka soktu. Peki o indirim ürünleri neler? İndirim ne zaman başlayacak? İşte habere dair tüm detaylar…

Kapıda Kuyruk Oldular…

Marketler arasında insanların oldukça sık şekilde seçtiği A101 yine yaptı yapacağını. Ürünler ve çeşitlerini oldukça uygun fiyata satışa koyan A101 bu defa bedava dağıtma kararı verdi. Ürünlerin fiyatı o kadar düşüktü ki görenler ‘’neredeyse bedava dağıtıyor’’ dedi.

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12 Ağu 2021 - 18:22 Ankara- Yaşam

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