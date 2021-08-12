A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!
A101 öyle bir indirim yaptı ki görenler inanmakta güçlük çekti. Yaptığı indirimlerle beraber ürünlerini neredeyse bedavaya dağıtacak. Şubelerinin önü tıklım tıklım dolu olan BİM bu devasa indirim karşısında herkesi şoka soktu. Peki o indirim ürünleri neler? İndirim ne zaman başlayacak? İşte habere dair tüm detaylar…
Marketler arasında insanların oldukça sık şekilde seçtiği A101 yine yaptı yapacağını. Ürünler ve çeşitlerini oldukça uygun fiyata satışa koyan A101 bu defa bedava dağıtma kararı verdi. Ürünlerin fiyatı o kadar düşüktü ki görenler ‘’neredeyse bedava dağıtıyor’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.