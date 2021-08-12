- 12 Ağu 2021 - 19:01 G: 12 Ağu 2021 - 19:17

Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler…

Survivor 2020’nin güzel yarışmacısı Tuğba Melis Türk mini elbisesiyle öyle bir poz verdi ki görenler hayrete düştü. Tuğba Melis Türk’ün fiziğini görenler ne diyeceğini şaşırdı. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Tuğba Melis Türk’ün herkesin ağzını açık bırakan o görüntüleri…

Tuğba Melis Türk Ağzıları Açık Bıraktı!

2020 Survivor yarışmacısı Tuğba Melis Türk yarışmaya oldukça erken veda eden isimler arasında yer aldı. Survivor’da ki performansıyla çok fazla beğenilmese de doğal güzelliği ile sık sık sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Tuğba Melis Türk’ün giydiği mini elbise sosyal medya da olay oldu. İşte o görüntüler…

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12 Ağu 2021 - 19:01 - Yaşam

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