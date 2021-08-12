Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler…
Survivor 2020’nin güzel yarışmacısı Tuğba Melis Türk mini elbisesiyle öyle bir poz verdi ki görenler hayrete düştü. Tuğba Melis Türk’ün fiziğini görenler ne diyeceğini şaşırdı. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Tuğba Melis Türk’ün herkesin ağzını açık bırakan o görüntüleri…
2020 Survivor yarışmacısı Tuğba Melis Türk yarışmaya oldukça erken veda eden isimler arasında yer aldı. Survivor’da ki performansıyla çok fazla beğenilmese de doğal güzelliği ile sık sık sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Tuğba Melis Türk’ün giydiği mini elbise sosyal medya da olay oldu. İşte o görüntüler…
Devamı İçin Diğer Sayfalara Geçiniz>>>>>>>
12 Ağu 2021 - 19:01 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.