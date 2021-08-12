12 Ağu 2021 - 19:08 Güncelleme: 12 Ağu 2021 - 19:14
BİM Resmen Çıldırdı, Büyük Restini Çekti! A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Çok Devasa İndirim! A101 Bakakaldı…
Türkiye'nin en büyük perakende satış mağazalarından birisi olan Bim marketler grubu Ağustos ayının gelmesi ile birlikte büyük kampanyayı başlattı.
Bim marketler grubunun kampanyayı başlatması ile birlikte rakip firmalardan birisi olan A101 sadece kala kaldı. Bu olaylar sonrasında ise ortalık iyice kızışmaya başladı. Peki Bim marketler grubu Ağustos ayının bu haftasında hangi ürünleri getirdi? İşte detaylar…
Devamı İçin Bir Sonraki Sayfaya Geçiniz>>>>>>>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# aktüel, aktüel ürünler, aktüel ürünler kataloğu, aktüel ürünler broşürü, aktüel kampanya, kampanya, bim aktüel, bim aktüel ürünler, bim aktüel ürünler bu hafta, bim aktüel ürünler ne var, bim aktüel ürünler bu hafta nev ar, bim aktüel ürünlerde bu hafta, bim aktüel ürünler 12 ağustos, bim 12 ağustos aktüel, bim 13 ağustos aktüel, bim 13 ağustos 2021 aktüel, bim 13 ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu, 13 ağustos 2021 bim, 13 ağustos 2021 bim aktüel, bim aktüelde ne var, bim aktüel katalog, bim aktüel paylaşım
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.