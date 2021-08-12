BİM Resmen Çıldırdı, Büyük Restini Çekti! A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Çok Devasa İndirim! A101 Bakakaldı…

Bim marketler grubunun kampanyayı başlatması ile birlikte rakip firmalardan birisi olan A101 sadece kala kaldı. Bu olaylar sonrasında ise ortalık iyice kızışmaya başladı. Peki Bim marketler grubu Ağustos ayının bu haftasında hangi ürünleri getirdi? İşte detaylar…

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