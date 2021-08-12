- 12 Ağu 2021 - 19:08 G: 12 Ağu 2021 - 19:14

BİM Resmen Çıldırdı, Büyük Restini Çekti! A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Çok Devasa İndirim! A101 Bakakaldı…

Türkiye'nin en büyük perakende satış mağazalarından birisi olan Bim marketler grubu Ağustos ayının gelmesi ile birlikte büyük kampanyayı başlattı.

Bim'den Devasa Kampanya !

Bim marketler grubunun kampanyayı başlatması ile birlikte rakip firmalardan birisi olan A101 sadece kala kaldı. Bu olaylar sonrasında ise ortalık iyice kızışmaya başladı. Peki Bim marketler grubu Ağustos ayının bu haftasında hangi ürünleri getirdi? İşte detaylar…

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12 Ağu 2021 - 19:08 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor! mask
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız… mask
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız…
A101 de; BİM de, ŞOK da Ardı Ardına Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Rest Çekti ki; Herkes Dondu Kaldı! Hemen Evinizi Doldurun... mask
A101 de; BİM de, ŞOK da Ardı Ardına Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Rest Çekti ki; Herkes Dondu Kaldı! Hemen Evinizi Doldurun...
A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest! mask
A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest!
A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak! mask
A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak!
BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin… mask
BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin…
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun... mask
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun...
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!" mask
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!"
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir… mask
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir…
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun... mask
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun...
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