Deliha 2 Nerede, Ne Zaman Çekildi? Deliha 2 Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Deliha 2’deki Şef Kim? Deliha 2 Kaç Dakika?

Deliha 2 bu akşam ilk defa TV ekranlarında seyircileri ile buluşmak için hazırlıklarına başladı. Hem oyuncu kadrosunda yer alırken hem de yönetmen koltuğunda yer alan Gupse Özay, Deliha 2 ile yedisinden yetmişine herkesi kendisine hayran bırakıyor. Komedi türündeki Deliha 2 filminin başrollerinde yer alan Gupse Özay ve Ali Çelik başarılı oyunculukları ile herkesi kahkaha tufanına sürüklüyor. Bu kadar başarılı olması Deliha 2 nerede, ne zaman çekildi gibi birçok soruyu beraberinde getiriyor.

Deliha 2 Nerede, Ne Zaman Çekildi? Deliha 2 Filmi Konusu Ne

TV ekranlarında bu akşam izleyicileri ile buluşacak film, Deliha 2 nerede, ne zaman çekildi soruları en merak edilenler arasında yer aldı. 2018 yılında çekimleri tamamlanarak vizyona giren komedi filmi, Köyceğiz’e bağlı Döğüşbelen çiftliğinde çekilmiştir. Vizyona girdiği andan itibaren tam 19 hafta boyunca yerini korumayı başaran film 2 milyon 106 bin 154 izleyici sayısına kadar ulaşmayı başardı.

Deliha 2 Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler?

Deliha 2 nerede, ne zaman çekildi gibi soruların yanı sıra bir yandan da Deliha 2 konusu ne, oyuncuları kimdir öne çıkanlar arasında yer aldı.

Deliha 2 filmi konusu aşk hayatında umduğu şeyleri bulamayan, pusulası her defasında kariyer hayatına dönen Deliha’nın yaşadığı macera dolu anları konu alıyor. Oldukça temiz kalpli olan Deliha bir o kadar da deli dolu ve sürekli başlarına dert açmasıyla biliniyor. Asıl adı Zeliha olan Deliha aşk hayatını bir süre kenara bırakarak kariyer hayatına odaklanmak ister. Gittiği her iş görüşmesinin sonucunda hayal kırıklığına uğrayan Deliha’nın şansı bir anda döner ve oldukça şık restoranda işe kabul edilir. Artık Deliha iş dünyasına başarılı bir şekilde adım atmıştır. Büyük umutlar ile çalışma hayatına giren Deliha, en son umduğu şeylere ulaşabilecek mi?

Deliha 2 filmi konusu ne kadar Deliha 2 oyuncuları da merak edilenler arasındadır. Oldukça başarılı oyuncu kadrosu yer alması, insanların izlerken kahkaha dolu anlar yaşamasını sağlamaktadır. Oyuncu kadrosu incelenecek olduğu zaman;

1. Gupse Özay

2. Eda Ece

3. Ali Çelik

4. Derya Alabora

5. Ersin Eden

6. Hülya Duyar

7. Aksen Bonfil

8. Mert Öner

9. Fatih Özkan

10. Özlem Akınözü

11. Mehmet ER

12. Şeyma Gökşenli ön plana çıkıyor.

Deliha 2’deki Şef Kim?

Deliha 2’deki şef kim, nereli, kaç yaşında gibi birçok soru gündemde yerini almaya başladı. Yakışıklılığı ve güçlü performansı sayesinde filmde en dikkat çeken oyunculardan bir tanesi olmayı başaran Deliha 2’deki şef kim?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde öne çıkan Aksel Bonfil, Kelebeğin Rüyası isimli filmde de rol almıştı. Sinemaların daha çok yazı ekibi ve yönetmenlik kadrosunda yerini alan ünlü isim, Deliha 2 filminde gösterdiği performans ile kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1989 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Adana Altın Koza Ödülü alan ünlü isimlerden bir tanesidir. Bir aracı ile tanışmış olduğu Demet Akbağ’ın üniversite hayatına devam ederken kendisini aramasının ardından oyunculuk hayatına ilk adımlarını atmış ve kamera karşısında yerini almıştır. Birçok yapımda yer alırken bir yandan da Çok Güzel Hareketler Bunlar senaryo yazarlığını üstlenmiştir.

Deliha 2 Kaç Dakika?

Deliha 2 hayranları tarafından en merak edilen konulardan bir tanesi de Deliha 2 kaç dakika sorusu ön plana çıkmaya başlamıştır. Tam 1 saat 46 dakika süren Deliha 2 filmi en baştan en sona kadar herkesi kahkaha tufanına sürüklüyor.