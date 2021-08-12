Mor Bikinili Pozlarıyla Beğeni Toplayan Ece Seçkin Kimdir, Kaç Kilo? Ece Seçkin Nasıl Ünlü Oldu? Ece Seçkin Dibine Dibine Şarkısı Nerede Çekildi?

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin kariyer hayatındaki başarısı ile adından bir hayli söz ettirirken bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile olay oldu. Mor bikinili pozlarıyla beğeni toplayan Ece Seçkin kimdir sorusu en çok araştırılan konulardan bir tanesi olurken bir yandan da güzel fiziği ile dikkatleri çekmesi Ece Seçkin kaç kilo sorusunun öne çıkmasına neden oldu. Paylaşımı altına dakikalar içerisine binlerce yorum yağarken çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Mor Bikinili Pozlarıyla Beğeni Toplayan Ece Seçkin Kimdir, Kaç Kilo?

Geçtiğimiz aylarda yeni çıkardığı şarkısı ‘Yastık’ı sevenlerinin beğenisine sunan Ece Seçkin, bu sefer de Instagram hesabında paylaştığı paylaşımları ile olay olmaya devam ediyor. Bir proje için çekimlerde yer alan 29 yaşındaki güzel şarkıcı Ece seçkin, karavanda verdiği mor bikinili pozları ile olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da saçını bir anda kızıldan mora çeviren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bu sefer de mor bikinisi ile aynaların karısına geçti. Kısa sürede yaptığı paylaşım adeta on binlerce beğeni almayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda bir röportaj sırasında koronavirüsten dolayı eve kapandığı dönemlerde herkes gibi kendisinin de kilo aldığını, fakat kısa sürede yeniden zayıfladığını söylemişti. Mor bikinili pozlarıyla beğeni toplayan Ece Seçkin kaç kilo sorusu en merak edilenlerden bir tanesi oldu. Kilo aldığı zamanlarda adeta aynalara küstüğünü söyleyen güzel şarkıcı, hemen kendine gelerek spora başladığını, eskisinden de daha zayıf hale geldiğini açıklamıştı. 48 kilo olan güzel oyuncu şu anlarda verdiği pozlar ile sosyal medya dünyasında adından bir hayli söz ettiriyor.

Ece Seçkin Nasıl Ünlü Oldu?

Hayranları tarafından Ece Seçkin nasıl ünlü oldu en çok araştırılanların başında geliyor. İlk defa 2006 yılındayken şan dersleri almaya başlamış ve 2010 yılındayken müzik dünyasına adım atmak için harekete geçmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim hayatına devam ederken 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması adeta müzik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi oldu.

2012 yılının Temmuz ayına kadar olan sürede 1,5 yıllık yoğun tempolarda çalışmış, 2012 yılının Ağustos ayında Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü olarak öne çıkan ‘Bu Ne Ya’ ile müzik dünyasına adım güzel şarkıcı tüm aranjelerini Ozan Doğulu’ya ait olmaktadır. Deniz Erten imzası taşıyan albüm olmuştur.

2014 yılındayken de ‘Şok Oldum’ isimli şarkısı ile yeniden müzik sevenlerinin karşısına çıkarak kısa sürede istediğini başarıları elde etmeyi başarmıştır. 2013 yılındayken 40.sı düzenlenen Altın Kelebek Ödülü almak için hak kazanan güzel şarkıcı yapılan oylama sırasında ‘En İyi Çıkış Yapan Bayan Şarkıcı’ ödülüne layık görüldü. 2015 yılında ‘Aman Aman’ isimli şarkısı ile kariyer basamaklarını tırmanan Ece Seçkin şimdilerde de sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adından bir hayli söz ettiren isimlerden bir tanesi oldu.

Ece Seçkin Dibine Dibine Şarkısı Nerede Çekildi?

2018 yılında çıkardığı şarkısı da en merak edilenler arasında yer almaktadır. Ece Seçkin Dibine Dibine şarkıcı nerede çekildi sorusu en merak edilenler arasındadır. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Gauteng Bölgesi’nde yer alan ve bölgelerin en büyük şehri olarak bilinen Johannesburg’daki Soweto sınırlarında çekilmiştir. Buradaki gelenekleri bozmadan yaşamlarına devam eden dünyanın sayılı kabinelerinden Zulu Kabine’sine ait yaşam alanında çekilmiştir. Murat Küçük yönetmenliğinde çekilen ve 10 kişilik bir prodüksiyon ekibi ile elde edilen eğlenceli görüntüler kısa sürede herkesin büyük ilgisini toplamayı başarmıştır.