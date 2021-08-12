Birce Akalay Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Birce Akalay Sevgilisi Kim 2021? Birce Akalay Kaç Yaşında, Nereli?

Başarısı ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran Birce Akalay kimdir, nasıl ünlü oldu son zamanların en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. Yer aldığı her proje ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu, en çok da magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. Hayatı ve özel hayatı hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Birce Akalay Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Birce Akalay kimdir, nasıl ünlü oldu diye merak edilenler arasında yer alıyor. 2004 yılında 20 yaşın girdiği zamanlarda 2004 Türkiye Güzellik Yarışması’na katılmış ve üçüncü olmuştu. Ardından Avrupa Güzellik Yarışması’na katılarak ülkemizi temsil etmiş, yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı. Güzelliği ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu, oyunculuk konusundaki performansı ile başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Güzellik yarışmalarında aldığı başarıların yanı sıra 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Tiyatro bölümünde lise eğitimlerini tamamladı. Oyunculuk konusuna olan ilgisi ile bu alanda kendisini geliştirmeye devam eden güzel oyuncu 2004 – 2007 yılları arasında özel kanallarda spor spikerliği yapmış, farklı programların sunuculuğunda görev almıştır.

2007 yılındayken ilk defa dizi sektörüne giriş yapan Birce Akalay, ‘Kader’, ‘Senin Uğruna’ isimli dizilerde yer aldı. 2008 yılında ilk defa vizyona giren ‘Son Ders’ ile 2009 yılında vizyona giren ‘Nefes’ filmlerinde başarılı oyunculuğunu sergilemiştir. 2014 yılına kadar birçok projede yer almış olsa bile asıl çıkışını Kanal D ekranlarında yayına başlayan Küçük Ağa dizisinde aldığı başrol ile yakaladı.

Birce Akalay Sevgilisi Kim 2021?

Magazin dünyasında adından bir hayli söz ettiren Birce Akalay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ile de ilgili merak edilmektedir. Birce Akalay sevgilisi kim 2021 en merak edilenler arasında yerini alıyor. Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan güzel oyuncu, birden fazla evlilik yapmış fakat en uzun evliliği ikinci yılının sonunda son bulmuştur. Şimdilerde aşk hayatıyla bir hayli merak edilen güzel oyuncunun Erdem Hamza ile beraber olduğu öğrenildi.

Mimar sevgilisi Erdem Hamza ile ilk defa Temmuz ayının başlarında görüntülenen güzel oyuncu, aşk hayatı hakkında ser veriyor sır vermiyor.

Birce Akalay Kaç Yaşında, Nereli?

Birce Akalay aldığı her proje ile hayatından bir hayli söz ettirirken özel yaşamı ile de çok merak edilenler arasındadır. Birce Akalay kaç yaşında, nereli, kimdir gibi merak edilen tüm sorular yanıt buldu.

19 Haziran 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Lise eğitimi ardından güzellik yarışmalarına katılmış, ülkemizi Avrupa Güzellik yarışmasında temsil ederek yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştır. Kariyer hayatına bir yandan devam eden güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nü kazanmıştır. Üçüncü sınıfa kadar geldikten sonra asıl isteklerinin tiyatro alanında olduğunu fark etmiş, eğitim hayatına son vererek tiyatro eğitimlerine hazırlanmıştır.

Fakat devlet konservatuarlarına katılabilmesi için 20 yaş sınırını geçtiği için katılamamış sınavlara hazırlanarak Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünü kazanarak yeniden eğitim hayatına adım atmıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra güzellik yarışmalarına katılmış, burada edindiği başarılardan sonra 2004 ve 2007 yılları arasında spor spikerliği ve birçok yarışma sunuculuğunda yer almıştır. İlk defa 2007 yılında oyunculuk sektörüne giriş yapan güzel oyuncu birçok dizi ve filmde sevenleri ile buluşmuştur. Fakat asıl çıkışını Küçük Ağa isimli dizide aldığı başrol ile yakalamış ve kariyer basamaklarını adım adım tırmanmaya devam etmiştir.