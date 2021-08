Kuruluş Osman 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Kuruluş Osman Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Kuruluş Osman Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor?

Sezon finali yapması ardından tüm hayranlarını derinden etkileyen Kuruluş Osman 3. Sezon ne zaman başlıyor için merakla arayışlar başladı. Her Çarşamba akşamı adeta reytingleri alt üst eden, sezon finalinde ekrana gelen bölümü ile herkesi büyük bir heyecana sürükleyen Kuruluş Osman 3. Sezon ne zaman başlıyor milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı.

Kuruluş Osman 3. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Kuruluş Osman 3. Sezon ne zaman başlıyor tüm dizi hayranları tarafından en çok araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Fakat konu ile ilgili oyunculardan ya da yapım ekibinden yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre 13 Ekim 2021 çarşamba günü TRT1 ekranlarına geleceği açıklanmıştır.

Kuruluş Osman Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü sevenleri tarafından büyük bir merak ile takip ediliyor. Bozdağ Film imzası ile ekranlara gelen dizinin ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde ekranlara gelmişti. Her haftanın Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor, konusu nedir en merak edilenler arasında oldu.

Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor sorusu yanıt buldu. İstanbul Beykoz ilçesine bağlı Riva içerisinde çekimler devam ediyor. 300 dönüm alana sahip plato üzerine kurulan kaleler, hanlar, hamamlar, camiler ve kiliseler teker teker inşa edilerek dizi için hazırlanmıştır.

Kuruluş Osman konusu nedir diye merak edenlerin zorbalıklara karşı gösterilen adalet, köleliklere hürriyet ile direnmek, tarih üzerinde görülen en büyük imparatorluklara aşk ile adını verdiği ele alınıyor. 72 milleti biri birine kıran bozuk düzene karşı gösterilen baş kaldırı, mazlumların sessiz çığlıklarına her an umut olmanın adı Kurtuluş’tan geldi. 400 çadırdan oluşan bir obadan ilahi aşk ile kurulan bir cihan imparatorluğuna yükselmenin adım adım basamakları konu olarak ele alınmaktadır. Hem konusu ile dikkatleri bu kadar çok çeken dizi hem de oyuncuları ile herkesi mest etmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman dizi oyuncuları incelenecek olduğu zaman;

1. Burak Özçivit - Osman

2. Saruhan Hünel - Alişar

3. İsmail Hakkı Ürün - Samsa

4. Özge Törer - Bala Hatun

5. Abdül Süsler - Kalanoz

6. Ragıp Savaş - Dündar

7. Alma Terziç - İsodora

8. Ayşegül Günay Demir - Zöhre

9. Nurettin Sönmez - Bamsı

10. Seda Yıldız - Şeyh Edebali gibi güçlü isimler karakterleri ile öne çıkıyor.

Kuruluş Osman Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor?

Kuruluş Osman dizisi hangi kanalda ve hangi gün başlıyor en merak edilen konuların başlarında yer alıyor. Sezon finali yapan dizi üçüncü sezona ne zaman başlayacak net bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmese bile Ekim ayının ortalarında başlayacak gibi duruyor.

Her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden dizi, yeni sezona başladığı zaman da yine aynı kanalda ve aynı gün içerisinde devam edecek gibi duruyor. Her ne kadar kanal ya da yapım şirketinden şu an net bir açıklama gelmemiş olsa bile ilerleyen günler içerisinde sezon finalinin bitmesine yakın netlik kazanır gibi duruyor.