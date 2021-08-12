Ahmet Kural Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Ahmet Kural Memleketi Neresi, Ankaralı Mı? Ahmet Kural Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim?

Son zamanlarda özel hayatı ile gündemde yer alan Ahmet Kural kimdir, nasıl ünlü oldu gibi birçok soru yerini almaya devam ediyor. Hayatı ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Bu güne kadar yer aldığı her proje ile isminden bir hayli söz ettirmeyi başaran Ahmet Kural nasıl ünlü oldu, hangi basamaklardan geçerek bu kadar başarılı bir kariyer hayatını yakaladı merak ediliyor.

Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu, oyunculuk konusuna olan ilgisinden dolayı uzun süre eğitim almış ve aldığı eğitimlerden sonra Levent Kırca tarafından keşfedilerek kariyer hayatı için ilk adımları atmıştır. Dizi ve filmlerde aldığı roller ile adından bir hayli söz ettirirken özel hayatı ile de gündemde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi oluyor.

Ahmet Kural Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Aslen Ankaralı olan Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya sınırlarında dünyaya gelmiştir. Konya Selçuklu Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu Ankara Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimi için ilk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde adım atan oyuncu, Levent Kırca tarafından keşfedildi.

Levent Kırca – Oya Başar Tiyatrosu’na dahil olan başarılı oyuncu, Haluk Bilginer, Özgü Namaz ve Hümeyra gibi güçlü isimlerin bulunduğu Güneşin Oğlu filmi kadrosuna girerek sinema sektörüne adımlarını atmıştır.

Asıl çıkışını ‘Çalgı Çengi’ filmi ile yakalamayı başaran Ahmet Kural, Murat Cemcir ile başrolleri paylaşmış ve iyi bir ikili olmayı başarmışlardır. İkili, 2012 yılına geldikleri zaman İşler Güçler isimli dizi ile yeniden sevenlerinin karşılarına geçtiler. Bu dizi projelerinin ardından ayrılmak yerine Düğün Dernek ve Düğün Dernek 2: Sünnet filmlerinde de yeniden yan yan oldular.

Her girdiği projede elde ettiği başarıdan dolayı Sadri Alışık Ödülleri – Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu ödülüne İşler Güçler dizisindeki başarısı ile layık görüldü. 2014 yılında Kardeş Payı isimli dizide Murat Cemcir ile Seda Balkan ile sevenlerinin karşılarına geçti. Çalgı Çengi devam filmine de başrollerde Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi güçlü isimler ile bir araya gelerek yer aldı.

Ahmet Kural Memleketi Neresi, Ankaralı Mı?

Yer aldığı her projede adından başarılı bir şekilde söz ettiren Ahmet Kural memleketi neresi, Ankaralı mı sorusu en merak edilenler arasında yer alıyor. Her ne kadar 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya sınırlarında dünyaya gelmiş olsa bile aslen Ankaralı olduğu biliniyor.

Ahmet Kural Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim?

Başarısı ile adından bir hayli söz ettiren Ahmet Kural, Sıla ile aşk hayatında meydana gelen sorunlardan sonra sürekli sevgilisi kim, Sıla ile ne oldu gibi sorular ile gündemde yerini korumaya devam ediyor. Ahmet Kural kaç yaşında, sevgilisi kim diye merak edilenler arasında yerini koruyor.

Şu an 39 yaşında olan başarılı oyuncu Sıla ile çok sıkıntılı bir aşk hayatını geride bıraktı. Haziran ayında Çağla Gizem Çelik ile ikinci sevgililik yıldönümlerini kutlayan Ahmet Kural, yeni sevgilisi ile gözlerden uzaklarda bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Sıla ile çok olaylı bir şekilde ayrılık yaşamalarının ardından bir süre yalnız kalmayı tercih eden Ahmet Kural, tanıştığı Avukat Çağla Gizem Çelik’e gönlünü kaptırmış ve yeni bir aşka yelken açmıştı.

30 yaşındaki güzel sevgilisi ile gözlerden uzaklarda aşk hayatına devam ederken sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımlar ile ilişkilerinin ne kadar yolunda gittiğini gösteriyor.