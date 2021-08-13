Ebru Şahin Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Ebru Şahin Nereli, Kaç Yaşındadır? Ebru Şahin Evli Mi, Sevgilisi Kim?
Canlandırdığı son karakter ile Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden “Yıldızı Parlayanlar” ve en iyi kadın oyuncu kategorisinde ödül alan Ebru Şahin, şimdilerde yeni projesi için kolları sıvadı. Yeni sezonda TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Destan dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ebru Şahin ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Canlandırdığı son karakter ile Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden “Yıldızı Parlayanlar” ve en iyi kadın oyuncu kategorisinde ödül alan Ebru Şahin, şimdilerde yeni projesi için kolları sıvadı. Yeni sezonda TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Destan dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ebru Şahin, yeniden dizi severlerin yakın markajına girdi. Peki, Ebru Şahin kimdir, nasıl ünlü oyuncu oldu? Ebru Şahin nereli, kaç yaşındadır? Ebru Şahin evli mi, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2021 - 08:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.