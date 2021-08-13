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13 Ağu 2021 - 08:52

Ebru Şahin Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Ebru Şahin Nereli, Kaç Yaşındadır? Ebru Şahin Evli Mi, Sevgilisi Kim?

Canlandırdığı son karakter ile Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden “Yıldızı Parlayanlar” ve en iyi kadın oyuncu kategorisinde ödül alan Ebru Şahin, şimdilerde yeni projesi için kolları sıvadı. Yeni sezonda TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Destan dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ebru Şahin ile ilgili tüm detaylar haberimizde...