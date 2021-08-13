Şimdilerde Yemek Sepeti Banabi uygulamasının reklam yüzü olan Nilperi Şahinkaya, seyirci karşısına he zamankinden daha sık çıkmaya başladı. Oyunculuğa başladığından bu yana neredeyse her sezonu dolu dolu geçiren ünlü oyuncunun yeni sezon planı da hayranları tarafından merak edilir hale geldi. Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir, nasıl ünlü oyuncu oldu? Nilperi Şahinkaya nereli, kaç yaşındadır? Nilperi Şahinkaya evli mi, sevgilisi kim? İşte, detaylar…







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