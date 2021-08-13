Nilperi Şahinkaya Kimdir, Nasıl Ünlü Oyuncu Oldu? Nilperi Şahinkaya Nereli, Kaç Yaşındadır? Nilperi Şahinkaya Evli Mi, Sevgilisi Kim?
Şimdilerde Yemek Sepeti Banabi uygulamasının reklam yüzü olan Nilperi Şahinkaya, seyirci karşısına he zamankinden daha sık çıkmaya başladı. Oyunculuğa başladığından bu yana neredeyse her sezonu dolu dolu geçiren ünlü oyuncunun yeni sezon planı da hayranları tarafından merak edilir hale geldi. İşte tüm ayrıntıar...
Şimdilerde Yemek Sepeti Banabi uygulamasının reklam yüzü olan Nilperi Şahinkaya, seyirci karşısına he zamankinden daha sık çıkmaya başladı. Oyunculuğa başladığından bu yana neredeyse her sezonu dolu dolu geçiren ünlü oyuncunun yeni sezon planı da hayranları tarafından merak edilir hale geldi. Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir, nasıl ünlü oyuncu oldu? Nilperi Şahinkaya nereli, kaç yaşındadır? Nilperi Şahinkaya evli mi, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2021 - 09:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.